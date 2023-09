Poglejte, kaj so jo vprašali na razgovoru za službo. Gre za neprimerno vprašanje

Iskanje nove zaposlitve je lahko zelo stresno in naporno. Pred razgovorom za delo se iskalcem po glavi podijo najrazličnejša vprašanja, saj bi radi na razgovoru naredili čim boljši vtis. A včasih se zgodi, da slab vtis naredijo prav delodajalci. To se je zgodilo kandidatki, ki se je prijavila na razpis za delo v eni izmed državnih ustanov. Da je prišlo do diskriminacije, je potrdil tudi zagovornik.

Iskalko zaposlitve so na razgovoru za službo v državni ustanovi vprašali, ali ima družino in otroke, ki ga po 28. členu zakona o delovnih razmerjih ni dovoljeno postaviti. Zastavljanje takšnih vprašanj v okviru zaposlitvenih postopkov namreč pomeni diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin starševstva in družinskega stanja, v sporočilu za javnost piše zagovornik.

Vprašanje je ponovila

Prijaviteljica je navedla, da sta ji direktorica ustanove in druga uslužbenka zastavili vprašanje, kakršnega v zaposlitvenih postopkih ni dovoljeno postavljati. Z vprašanji je začela direktorica, ki je dejala: »Ali imate družino, otroke? To vpliva na delo, bolniške, odsotnosti.« Kandidatka je odgovorila, da so to nelagodna vprašanja in da ni vajena diskriminatornih vprašanj ter da zmore opravljati delo, za katero se je prijavila na razpis. Direktorica pa je kljub temu vprašanje ponovila.

Direktorica in uslužbenka sta med postopkom potrdili, da sta vprašanje zastavili. Po opozorilu zagovornika, da je v zaposlitvenih postopkih izrecno prepovedano zahtevati podatke o družinskem oziroma zakonskem stanu, nosečnosti, načrtovanju družine oziroma druge podatke, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem, pa sta povedali, da vprašanje o otrocih in družini ni bilo postavljeno z namenom preverbe izpolnjevanja pogojev za zaposlitev. »To pa pomeni, da vprašanje ni bilo v neposredni zvezi z delovnim razmerjem, kot bi moralo biti, da bi lahko rekli, da ga je direktorica postavila upravičeno,« navajajo v sporočilu za javnost.

»Zagovornik je zato ugotovil diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin starševstva in družinskega stanja. Po zakonu o varstvu pred diskriminacijo je enaka obravnava ne glede na osebne okoliščine zagotovljena tudi pri zaposlovanju in delu,« so še zapisali.

Vprašanja, ki jih ne smejo zastaviti

Po 28. členu zakona o delovnih razmerjih delodajalec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne sme od kandidata zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu, o nosečnosti, o načrtovanju družine oziroma drugih podatkov, če niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem. V zakonu še piše, da delodajalec ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi s pridobitvijo podatkov iz prejšnjega odstavka ali z dodatnimi pogoji v zvezi s prepovedjo nosečnosti ali odlogom materinstva ali z vnaprejšnjim podpisom odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delavca.

Med prepovedanimi pa so tudi vprašanja, ki se nanašajo na državljanstvo (razen če gre za delo v vojski, policiji, sodstvu in javni upravi), na pripadnost klubom, socialnim organizacijam, verskim skupinam, političnim skupinam. Pa tudi vprašanja, ki se nanašajo na zdravstveno stanje ali na težo ali višino (ta so dovoljenja le, če so postavljeni standardi za opravljanje tega dela). Na razgovoru vas ne smejo vprašati, ali ste bili kdaj osumljeni kaznivega dejanja, saj oseba, osumljena kaznivega dejanja, velja za nedolžno, dokler ni pravnomočno obsojena.