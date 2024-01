Podpis dogovora o delni uskladitvi plač z inflacijo predviden za sredo

Vlada je sindikate javnega sektorja za sredo povabila na podpis dogovora, po katerem se bodo plače v javnem sektorju z junijem uskladile v višini 80 odstotkov inflacije v obdobju december 2022-december 2023. Regres za letni dopust pa bo izplačan s februarsko plačo, torej že marca, in ne šele junija. Z njim se je vlada seznanila danes.

Dogovor so po dveh tednih pogajanj, ki jih je vodil finančni minister Klemen Boštjančič, parafirali v tednu pred božičnimi prazniki.

Z njim pa bodo med drugim določili, da se začetek izvajanja prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij premakne s 1. januarja 2024 na datum, ki bo skupaj z dinamiko dogovorjen v okviru usklajevanja novega plačnega zakona oz. pogajanj o odpravi nesorazmerij.

Ni znano, koliko sindikatov bo dogovor podpisalo

Sindikati, ki bodo dogovor podpisali, se bodo obenem strinjali, da do 13. septembra ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti v zvezi z vsebino dogovora. A ta zaveza ne bo veljala, če vlada za katero od skupin javnih uslužbencev ali funkcionarjev določi ali se dogovori za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah z učinkovanjem pred 13. septembrom.

Zaenkrat še ni znano, koliko sindikatov bo dogovor podpisalo. Kot je za STA pojasnil vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek, je to odločitev vsakega od posameznih sindikatov.

Po doslej znanih informacijah sicer dogovora vlada še ni potrdila. Kot ključni razlog, da tega ni storila že takoj po parafiranju dogovora, pa je Boštjančič decembra navedel pripravo aneksov h kolektivnim pogodbam zaradi dela dogovora, ki določa predčasno izplačilo regresa za letni dopust.

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s predlogom dogovora in za podpis pooblastila ministra za javno upravo Franca Propsa in ministra za finance Klemna Boštjančiča, so sporočili z ministrstva za javno upravo.