Podmladek SD zagrozil slovenskim katolikom: Obdavčili vas bomo

Mladi forum SD je na twitterju te dni dvignil kar nekaj prahu, saj je napovedal, da bodo obdavčili katoličane. Prvi mož slovenske škofovske konference Andrej Saje je namreč za radio Ognjišče dejal, da pričakuje, da bodo katoličani v Sloveniji enakopravni del družbe. Mladi forum pa je odgovoril: »Seveda boste. Zato pa vas bomo temu primerno tudi obdavčili.«

Na kakšen način bi obdavčili katoličane ter ali bi davek uvedli na vse verske skupnosti, smo povprašali Socialne demokrate. »Mladi forum SD predlaga prekinitev financiranja verskih skupnosti iz proračuna Republike Slovenije, ter izenačitev obdavčitve verskih skupnosti z vsemi ostalimi pravnimi osebami, ki opravljajo gospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji. Finaniciranje verskih skupnosti naj se uredi po enakem modelu, kot velja v Zvezni Republiki Nemčiji,« odgovarjajo.

Ministrstvo: To ni mogoče zaradi različnosti nemške in slovenske ustavne ureditve

Simbolična fotorgafija. FOTO: Jože Suhadolnik

Predlog za uvedbo t. i. cerkvenega davka je preko portala Predlagam vladi pred časom podal tudi slovenski državljan, ki je prepričan, da bi bilo to edino pravično. A kot so odgovorili z ministrstva za kulturo, to zaradi različnosti slovenske in nemške ustavne ureditve razmerij med državo in verskimi skupnostmi in slovenskega načela ločenosti države in verskih skupnosti, ni mogoče.

Kot so še navedli na ministrstvu, nemška ureditev cerkvenega davka temelji na izrecni ureditvi cerkvenega davka v nemški ustavi, ki daje pravico do pobiranja cerkvenega davka vsem verskim skupnostim, ki imajo status organizacije javnega prava .

Slovenska ustava izrecno ne opredeljuje pravne subjektivitete verske skupnosti, vendar so v našem pravnem sistemu verske skupnosti po načelu ločenosti države in verskih skupnosti institucije civilnega prava oziroma pravne osebe zasebnega prava. V Sloveniji so registrirane cerkve in druge verske skupnosti pravne osebe zasebnega prava.

V kolikor ne želijo plačevati davka, morajo zapustiti vero

Nemški cerkveni davčni sistem je v veljavi že od 19. stoletja. Vsi člani Katoliške, Protestantske in Judovske cerkve morajo plačevati cerkveni davek. V kolikor tega ne želi plačevati, se mora tudi formalno izreči, da zapušča vero.

Napoved Mladega foruma SD je na Twitterju komentiral tudi Janez Janša, ki je zapisal sledeče: »Pred kristjani v Sloveniji je precej preprosta odločitev.«