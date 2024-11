Dva tedna in dva dneva so minili, odkar je Univerza v Mariboru (UM) doživela kibernetski napad neslutenih razmer, usmerjen v centralne zmogljivosti UM. S slednje so takrat sporočili: »23. oktobra takoj po 20. uri sta bila zaznana izpad delovanja storitev informacijske tehnologije ter nedostopnost opreme. Napadalcu je uspelo kriptirati centralne podatkovne oziroma strežniške zmogljivosti in izvesti druge destruktivne aktivnosti.« Spletna stran UM niti včeraj še ni delala, tudi službeni elektronski naslovi so bili še nedosegljivi. Posledice kibernetskega napada pri nas so v preteklosti že začut...