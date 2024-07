Na Jezerskem, prvi slovenski gorniški vasi, skriti med Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami, so za obiskovalce, ki v ta mali gorski raj prihajajo v vedno večjem številu, pripravili številne novosti, med njimi je nova tematska Lehnjakova pot, ki poteka po obronkih nekdanjega kamnoloma lehnjaka v dolini Komatevre, uredili pa so jo v okviru projekta Živa dediščina, ki ga je sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSPR).

Nahajališče lehnjaka je zaradi izjemne velikosti, dobro ohranjene oblike inkrustiranih rastlin ter lehnjakotvornega izvira uvrščeno med geološke naravne vrednote in krajinske posebnosti državnega pomena, tematska pot pa je opremljena z informacijskimi in smernimi tablami, tako da lahko obiskovalci izvedo veliko zanimivosti, povezanih s to unikatno kamnino, ki še danes krasi številne stavbe, ne le na Jezerskem, ampak tudi drugje po Sloveniji.

Na Jezerskem se lahko podate po novi tematski poti. FOTO: Primož Šenk

Z ureditvijo skladov lehnjaka so zagotovili ohranitev in razvoj naravne dediščine in biodiverzitete na Jezerskem, obenem pa so z novo potjo vzpostavili povezavo s pred nekaj leti urejeno tematsko potjo do lehnjakotvornega izvira, ki se začne v središču Zgornjega Jezerskega in nas pripelje do razgledne ploščadi, s katere lahko opazujemo, kako kamnina lehnjak nastaja dobesedno pred našimi očmi.

Na poti boste spoznali »življenje« te kamnine, od njenega nastanka na vodnem izviru do pridobivanja za gospodarske namene v nekdanjem kamnolomu ter končne uporabe v lokalni in svetovni arhitekturi.

Izhodišče za pot je parkirišče na Spodnjem Jezerskem, vodi pa po robu nekdanjega kamnoloma, vse do razgledne ploščadi pri lehnjakotvornem izviru. Dolga je 0,2 kilometra in jo prehodite v 15 minutah.