Zabeležili tri neželene učinke po cepljenju, preberite katere (V ŽIVO)

Množično cepljenje pred vrati: nove pošiljke cepiva vsak ponedeljek

Če bi se radi cepili, se z namero oglasite pri svojem zdravniku. Naslednji teden se bodo prednostno cepili starejši nad 80 let, ki lahko samo pridejo v zdravstveni dom. Naslednji pridejo na vrsto kronični bolniki in nato zaposleni v nujnih službah.



Doslej prejeli 3 prijave o neželenih učinkih

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sodelujejo namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ, nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZter vladni govorecPreberite tudi: V PCR-koronatestih pozitivnih 37,4 odstotka testiranih V torek so od 6.956 opravljenih PCR-testov bila 2602 pozitivna, kar je 37,4 odstotka. Tako visokega deleža okužb v Sloveniji še nismo imeli. Glede na časovno oddaljenost, je vzrok verjetno v sproščanju ukrepov pred prazniki in novoletnemu druženju.Novinarsko konferenco si lahko ogledate v videoposnetku spodaj.Kacin je uvodoma dejal, da so na Hrvaškem potrdili nov sev koronavirusa - škotski sev, ki je na Hrvaškem močno prisoten, in sicer r v 30 odstotkih. Britanskega seva pri naših sosedih niso potrdili.Slovenski institut za mikrobiologijo opravlja analize, ali je v Sloveniji prisoten tudi t. i. škotski sev novega koronavirusa. Izidi bodo objavljeni v kratkem, za zdaj pa naj bi kazali, da tega seva v Sloveniji ni. A ker naša država ni izolirana, je le vprašanje časa, kdaj bomo o sevu poročali tudi pri nas.Čakš Jagrova je dejala, da so novi sevi, ki so jih že potrdili v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem, bolj nalezljivi, a da o težjem poteku bolezni ne poročajo.Podatki Nijz kažejo, da so vir okužb zasebna in družinska druženja. »Decembrska praznovanja se tako žal že odražajo v epidemiološki sliki in bo visok delež okuženih v prihodnjih dneh še naraščal,« je dejala Čakš Jagrova.Do konca marca bo Slovenija vsak ponedeljek prejela novo pošiljko cepiv z okoli 16 tisoč odmerkov. Cepljenje se je začelo pred 10 dnevi. 33.150 odmerkov je doslej prejela . 11.januarja bo prispelo dodatnih 16.000 odmerkov in bodo namenjeni zdravstvenim delavcem pa tudi starejšim od 80 let, ki ne bivajo v DSO in lahko pridejo v bolnišnice.Marta Grgič Vitek je spregovorila o morebitnih neželenih učinkih cepiva. Doslej so na NIZJ prijeli tri prijave o neželenih učinkih cepiva, ki pa ne odstopajo od običajnih pojavov po cepljenju.»V enem primeru je šlo za resen neželeni učinek, o katerem ste že bili obveščeni in po protokolu bo zdaj strokovna skupina to preučila z ustreznimi strokovnjaki in bo podala oceno glede morebitne vzročne povezanosti. Drugi neželeni učinek je bila urtikarija pri osebi, ki je bila cepljena. Pojavila se je v eni uri po cepljenju, oseba je bila ustrezno obravnavana, dobila je antihistaminik in se je to razrežilo v 15 minutah. Bil pa je še en primer, ko je bila oseba cepljena, dobila nekaj ur po cepljenju, začela jo je boleti nadlaht, to je običajen neželeni učinek, ki se pojavlja. Naslednje jutro se je pojavil glavobol, driska, bruhanje, to je tudi izzvenelo v naslednjih dveh dneh in je gospa zdrava in brez težav,« je pojasnila Grgič Vitekova.