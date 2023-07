Po diskriminaciji Maročana na upravni enoti v Ljubljani: ena od uslužbenk ni več zaposlena pri njih

»V Upravni enoti Ljubljana smo dolžni (skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku) sprejeti prav vsako vlogo. Uslužbenka, ki v konkretnem primeru tega ni storila, sicer ni več zaposlena na UE Ljubljana. Kljub temu pa je v izogib podobnim situacijam v prihodnje novo vodstvo Upravne enote Ljubljana po prejeti odločbi Zagovornika načela enakosti z zadevo seznanilo vse zaposlene.«

To so danes sporočili z Upravne enote Ljubljane, potem ko je bilo objavljeno poročilo Zagovornika načela enakosti, v katerem so razkrili primer Maročana, poročenega s Slovenko, ki je prišel na upravno enoto in uslužbenka upravne enote ni hotela sprejeti vloge za dovoljenje za prebivanje družinskega člana slovenske državljanke, druga pa mu ni izdala potrdila o prejeti vlogi za izdajo dovoljenja, ki jo je poslal po pošti.

Druga uslužbenka ravnala v skladu s pravili

Pojasnili so še, da je druga uslužbenka, ki ji je bila vloga družinskega člana slovenske državljanke pozneje dodeljena v reševanje, ravnala v skladu s takrat veljavnimi usmeritvami ministrstva za notranje zadeve (iz aprila 2009): »Potrdilo o vloženi vlogi je bilo tujcu (družinskemu članu slovenske državljanke) izdano takoj po tem, ko je pristojno ministrstvo (MNZ) upravni enoti posredovalo spremenjene usmeritve v povezavi s preverjanjem zakonitosti vstopa v državo (april 2023).«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.