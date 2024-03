Plesni svet žaluje: umrl je Ivo Kosi

V 84. letu starosti je umrl baletni plesalec in koreograf Ivo Kosi, ki je glavnino svoje kariere ustvarjal kot član ljubljanskega baletnega ansambla. Kot koreograf je podpisal več krajših baletov v Ljubljani, Mariboru in na televiziji, pa tudi nekaj opernih predstav, poroča MMC RTV Slovenija.

Kosi se je rodil 5. septembra leta 1940 v Ljubljani. Srednjo baletno šolo je obiskoval v Ljubljani in še med šolanjem začel leta 1963 nastopati v ljubljanskem baletnem ansamblu. Šolanje je končal leta 1968. V ljubljanski balet je bil angažiran leta 1965 in v njem ostal do upokojitve leta 1995.

Bogat opus

Od leta 1975 je v ljubljanskem Baletu tudi koreografiral. V svoji karieri je pripravil več krajših baletov za ljubljanski in mariborski balet, pa tudi za Televizijo Slovenija. Njegov opus vključuje tudi koreografije za operne predstave.

Vse od prve vloge leta 1967, ko je v šolski predstavi plesal Mišjega kralja, je pogosto nastopal v solističnih vlogah. Med drugim je nastopal v Hrestaču, Čudežnem mandarinu, Posvečenju pomladi, Razuzdančevi usodi, Žici, Povratniku, Hamletu, Plesu kadetov, Romeu in Juliji in Boleru. Večkrat je nastopal tudi v baletnih koreografijah na Televiziji Slovenija.

V drugi polovici 70. let se je uveljavil tudi kot koreograf. V ljubljanski Operi in baletu so po njegovih koreografijah postavili na oder Zapeljivca, Balleti, Prerojenje, Koncert za violino in orkester v g-molu, Povodnega moža in Musiques funebres, v Mariboru pa Zorenje. Za Televizijo Slovenija je med drugim pripravil koreografije Krst pri Savici Janija Goloba in Štiri temperamente Iva Petriča.

Kot koreograf je sodeloval tudi pri nekaterih opernih predstavah in produkcijah Srednje baletne šole v Ljubljani, še poroča MMC RTV Slovenija.