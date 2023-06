Plesni spektakel na invalidskih vozičkih, ki mu lahko le zaploskamo

Sonček, mariborsko društvo za cerebralno paralizo, je vodilna organizacija na področju skrbi in podpore osebam s cerebralno paralizo v Mariboru in okolici, letos pa zaznamuje 41 let obstoja. Ustanovili so ga starši otrok s cerebralno paralizo. Društvo se zavzema za enake možnosti in kakovostno življenje posameznikov s cerebralno paralizo ter spodbuja njihovo socialno vključenost in samostojnost. Ob ozaveščanju javnosti o problematiki in svojih potrebah akterji društva in njegovo vodstvo izvajajo številne programe in aktivnosti. Ena izmed pomembnih dejavnosti je Plesna skupina Sonček, ki vsako leto pripravi spektakularno produkcijo, ta je eden izmed vrhuncev družbenega udejstvovanja društva, ki združuje umetnost plesa in prizadevanje za vključevanje oseb s cerebralno paralizo v kulturno življenje.

»Organizacija plesa na vozičkih s hodečim soplesalcem je bila velika želja članov, ki ji ni bilo zlahka ugoditi. Predvsem je bilo treba poskrbeti za ustrezen prostor in hodečega soplesalca, to so bili običajno družinski člani, prijatelji, prostovoljci. Danes je lažje, ker večina pleše s svojimi osebnimi asistenti. Za uspešnost programa je ključen koreograf, v našem primeru je to Andrej Novotny, bivši plesalec, tudi državni prvak v latinskoameriških plesih, ki deluje v Ljubljani in se s plesom na vozičkih ukvarja vrsto let, tudi tekmuje z njimi v tujini. Za plesalce ni pomembna samo udeležba, pričakujejo resno delo in z veseljem pokažejo rezultate na produkciji, kar jih navdaja s posebnim ponosom,« nam je o izzivih in priložnostih plesnega ustvarjanja njihovih članov povedala Lidija Šestak Zorič, direktorica Društva Sonček.

Direktorica Društva Sonček Lidija Šestak Zorič je ponosna stopila pred občinstvo in predstavila letošnje aktivnosti in tudi plesne ustvarjalce. FOTO: Mediaspeed.net

Ples je v nas

Letna produkcija je edinstveni dogodek, ki presega zgolj umetniško plat. Gre za priložnost, da se javnost seznani s sposobnostmi in talenti oseb s cerebralno paralizo ter spozna njihove zgodbe in izzive, s katerimi se srečujejo vsakodnevno. Ljudje s cerebralno paralizo in sorodnimi invalidnostmi nimajo veliko izbire pri udejstvovanju, predvsem zaradi gibalne oviranosti, nekateri imajo tudi težave s komunikacijo, intelektualno in senzorno oviranostjo. »Zato se v društvu trudimo, da razvijamo prilagojene programe športa in aktivnosti. Kot povedo, ples je v tebi, in če izhajamo iz tega, lahko plešejo tudi težko gibalno ovirani na električnih vozičkih,« je še dodala Šestak Zoričeva. Plesna skupina Sonček dokazuje, da ples ni omejen le na fizično popolne posameznike, je univerzalni jezik, ki lahko združuje vse ljudi ne glede na njihove omejitve. Društvo Sonček si prizadeva za ozaveščanje in spreminjanje družbenega pogleda na osebe s cerebralno paralizo ter ustvarjanje sprejemajočega okolja za vse. Letna produkcija, ki jo izvajajo že od 2014., je le eden izmed načinov, kako društvo dosega ta cilj. Vsaka je drugačna, razlikujejo se po kostumih, plesnih zvrsteh. Plesalci s cerebralno paralizo v umetniškem izražanju dokazujejo, da je njihov potencial neizmeren in da so sposobni doseči izjemne rezultate, če jim je omogočena prava podpora in če dobijo priložnost. Predstavijo se z valčkom pa tudi živahno sambo in celo hiphopom. Plesne produkcije že nekaj let izvajajo v sodelovanju z II. gimnazijo Maribor, ki razpolaga z amfiteatrom in vsemi scenskimi pripomočki. Prostor je fizično dostopen z dvigalom, kar je ključnega pomena, ker je prav neustrezno grajeno okolje velikokrat ovira za ljudi na vozičkih.