Plečnikovo cerkev sestavljal dva meseca (FOTO)

Medtem ko Ljubljančani še čakajo na slovesni prižig lučk v starem delu mesta, pa so na Čopovi 14 včeraj že prižgali praznično osvetlitev – v zimskem mestecu, sestavljenem iz lego kock.

V prostorih, kjer je nekoč stala trgovina s športno obutvijo, se je namreč odprla nova razstava Legovih kreacij izpod spretnih prstov slovenskih mojstrov, ki bo na ogled vse do 5. januarja.

Za vsakogar nekaj

Mladi in malo manj mladi obiskovalci si lahko ogledajo sloviti parnik Titanik, gusarje, gradove, vesoljske ladje, morske pse, borbe lego dinozavrov, vulkane in psihedelično podvodno kraljestvo iz filmske serije Piratov s Karibov, letala in vesoljske rakete, ne manjkajo pa niti kavbojci in indijanci, na katere so dandanašnji otroci že kar pozabili.

Na ogled so velike skulpture temnega viteza Batmana, pokemonovskega Pikačuja in Emmeta iz filma The Lego Movie pa klasični Snoopy s prijatelji, največja vojnozvezdna kreacija iz več kot 100.000 kock ter grad črnih zmajev in princeskin grad v čokoladnem gozdu. In še in še in še.

Tole kockasto Van Goghovo Zvezdno nebo je prav fantastično.

Izdelava Plečnikove cerkve na Barju je bila za Vedrana Šubica pravi izziv.

Kje in kdaj Razstava je na Čopovi 14 v Ljubljani, odprta pa je do nedelje, 5. januarja 2025, vsak dan od 10. do 18. ure. Vstopnina je pet evrov za otroke in šest za odrasle oziroma 19 evrov za celo družino.

Za ljubitelje umetnosti so poustvarili tudi legendarne slike, kot so Zvezdna noč nizozemskega postimpresionista Vincenta Van Gogha, Veliki val pred obalo Kanagave japonskega umetnika Kacušika Hokusaija in sitotisk Marilyn Monroe ameriškega pop umetnika Andyja Warhola. Pozabili niso niti na male graditelje, ki se bodo lahko z navadnimi lego in duplo kockami zabavali v treh igralnih kotičkih.

Mojstri graditelji

Domišljijske svetove iz skupno več kot milijona lego kock so ustvarili ljubiteljski mojstri graditelji Maks, Matjaž, Julijan in Marjan pod vodstvom Vedrana Šubica, idejnega vodje razstave, čigar impozantni postojnski Predjamski grad je stal tudi v Slovenskem etnografskem muzeju. Šubic je za tokratno razstavo poskrbel tudi za kockasto reprodukcijo Plečnikove cerkve sv. Mihaela z ljubljanskega Barja, zgradbo Slovenske filharmonije in prikaz kolesarskega vzpona na Vršič z Rusko kapelico vred.

Za ljubitelje umetnosti so poustvarili tudi legendarne slike.

Kolesarski vzpon na Vršič z Rusko kapelico

Kakor je povedal Šubic, sam in s prijatelji že dolgo sestavlja lastne lego kreacije iz veselja, za hobi. Nakar je na enem od Kocke festov (zdaj že tradicionalne prireditve slovenskega društva ljubiteljev lego kock) k njemu pristopil blejski zbiratelj in ljubitelj umetnosti David Rjazancev in ga vprašal, ali bi mu pomagal narediti razstavo lego kock v Ljubljani. »Tisti, ki smo bili zainteresirani, smo se spravili skupaj in začeli graditi. In potem smo najprej na Bledu naredili eno manjšo poskusno razstavo ter ugotovili, da je bilo res luštno. No, zdaj smo v dveh letih prišli do te razstave.«

Slovenske znamenitosti

Vedran Šubic v domačih lego krogih slovi kot specialist za slovenske znamenitosti. Poleg zgoraj omenjenih arhitekturnih biserov je zgradil tudi grad Snežnik, ljubljanski Zmajski most in grad Tuštanj pa še kaj bi se našlo. In kako se loti takšnih projektov, nas je zanimalo.

1 milijon lego kock so uporabili.

Vodja razstave Vedran Šubic pred lego zimskim mestecem

Slovenska filharmonija

Titanik in Veliki val pred obalo Kaganave

»Najprej se rodi ideja, nakar preverim, ali je dovolj zanimiva in izvedljiva. Paziti moram namreč, da kreacija ne bo prevelika. Recimo, če bi želel v merilu lego figuric postaviti Ljubljanski grad, bi bil ta preprosto prevelik. Problem je tudi dobiti dejanske načrte od teh stavb, ker jih nihče nima ali pa jih ne da. Tako da malo poslikam sam, kaj izmerim, nakar to predelam v kocke. Za tole Plečnikovo cerkev je bil kar problem, saj je zaprta za javnost, jaz pa sem vedel, da je notri lepa, in sem hotel narediti tudi notranjost. Tako da sem moral fino brskati po internetu, da sem našel nekaj uporabnih slik, da sem lahko videl, kje so orgle, kje je zbor, kje je oltar, kako so narejene stene, kako so okrašeni stebri in take stvari.«

V vojnozvezdni kreaciji je več kot 100.000 kock.

Psihedelično podvodno piratsko kraljestvo

Za Predjamski grad je, denimo, potreboval leto in pol. A to je bilo bolj na začetku, ko še ni imel tako veliko kock, priznava Šubic. Plečnikovo cerkev je sestavljal dva meseca. In res je vredna ogleda.