Pivčeva ekskluzivno o odstopu

Ministrica za kmetijstvo in predsednica stranke upokojencev Aleksandra Pivec je gostovala v oddaji na RTV-ju, kjer se je znašla v družbi novinarja Igorja Pirkoviča, ki jo je temeljito izprašal o aktualnem dogajanju, njenih odločitvah, aferah in odnosih znotraj stranke. Omenila je tudi, da obstaja določen krog ljudi, ki jim je v interesu, da se umakne iz politike. Od pristojnih inštitucij pričakuje, da bodo zadeve raziskale.



14 dni se je po medijih objavljajo in kazalo fotografije njenih otrok in raziskala bo kakšne so njene pravice glede teh podatkov. Ne razume kako je bila predmet vseh medijskih objav vsak dan več kot 14 dni in da se nihče ni obregnil v razgaljanje osebnih podatkov mladoletnih otrok. Spregovorila je tudi o delovanju medijev in o odnosih s poslansko skupino, s strankarskim kolegom in ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem. Povedala, da so njuni odnosi precej slabi in hladni.



Prikovič jo je pozval, naj ekskluzivno pove, kaj bo storila na svetu stranke Desus, ki je sklican za sredo. Pivčeva je jasno povedala, da ne misli podati odstopne izjave. Če bi to želela storiti, bi takoj po pozivu, sedaj pa tega ne misli narediti. Kot je povedala, si želi, da jo razreši kongres stranke, ki jo je tudi ustoličil. To bi trajalo približno mesec in pol.