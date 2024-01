Pijani podžupan ostaja. Župan se izjemnemu sodelavcu ne želi odpovedati

Potem ko je decembra z vseh funkcij odstopil nadzornik v sistemu podjetij Javnega holdinga Maribor Damijan Škrinjar, ki je 22. decembra okoli 18. ure v Spodnjih Hočah pijan povzročil prometno nesrečo z lažjimi poškodbami, iz Maribora prihaja vest o še enem podobnem primeru. Odstop je namreč ponudil mariborski podžupan Gregor Reichenberg, ki so ga 31. decembra okoli 2. ure ponoči ustavili policisti in je napihal. A tokrat župan Saša Arsenovič ni sprejel ponujenega odstopa.

Kot je poročal časnik Večer, je policija Reichenberga med vožnjo z avtomobilom proti domu ustavila na Meljski cesti in mu odredila preizkus, ta pa je pokazal 0,33 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, torej nad zakonsko dovoljeno mejo 0,24 miligrama. Policisti so zato vozniku za 24 ur odvzeli vozniško dovoljenje, mu izdali plačilni nalog za 600 evrov in izrekli osem kazenskih točk.

Reichenberg je napako obžaloval in županu ponudil odstop, ta pa je sporočil, da se zaradi ene napake ni pripravljen odpovedati izjemnemu sodelavcu, ki je menda pomembno vplival na razvoj mesta. Na njegovo odločitev je bojda vplivalo to, da je bil Reichenberg doslej odgovoren voznik, da v tem primeru ni bilo telesne ali materialne škode, pa tudi to, da je ponudil, da bo opravil osem ur dela v splošno korist.

Reichenberg, diplomirani inženir arhitekture, ki je med letoma 2014 in 2017 deloval tudi kot predsednik Društva arhitektov Maribor, funkcijo podžupana Mestne občine Maribor opravlja nepoklicno.

Poskus podkupovanja

Spomnimo, ko je šlo za Škrinjarja, je Arsenovič ocenil, da takšno dejanje meče slabo luč tako na druge nadzornike kot tudi na javna podjetja, zato je pričakoval, da bo odstopil, kar se je tudi zgodilo. Škrinjar se je sicer zaletel v nasproti vozeči osebni avtomobil 29-letnega moškega. Policisti so oba voznika preizkusili z alkotestom in ugotovili, da je 29-letnik vozil trezen, Škrinjarju pa je alkotest izmeril 0,74 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, zaradi česar mu grozi celo ovadba zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje.

Po podatkih Večera se je menda poskušal pregledu izogniti in bil pripravljen zdravstvenemu osebju za to celo plačati pod mizo. Zdravnik je ponudbo zavrnil, nato pa se je zdravstveno osebje odločilo, da je primer zrel za prijavo policiji, tako da si utegne Škrinjar nakopati še eno ovadbo.