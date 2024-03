Pečejo kot njihove babice. Med obiskovalci veliko zanimanja za sladke dobrote

V avli Kulturno upravnega središča v Sv. Juriju ob Ščavnici je teden dni pred največjim krščanskim praznikom potekala dvodnevna, že 32. velikonočna razstava ročnih izdelkov in domačih kmečkih dobrot, ki jo je ob pomoči KGZS, izpostave Gornja Radgona, in svetovalke Metke Marinič pripravilo tamkajšnje društvo podeželskih žena.

Na razstavi je več stvaritev predstavilo 42 članic. Na ogled so ročna dela, ki jih marljive članice ustvarjajo v prostem času, zlasti pozimi in na različnih krožkih, ki jih prireja društvo, pri razstavi kmečkih dobrot pa so seveda v ospredju velikonočne jedi.

Bogatijo dogajanje v občini.

Predvsem sladke dobrote

O razstavi in delu društva je spregovorila predsednica Ema Lančič: »V društvu smo veseli, da so se nam priključile mlade članice, ki jih moram pohvaliti, saj so zelo aktivne in so poživile delo. Vesele smo, da je razstava zelo dobro obiskana. V preteklosti smo jo pripravljale v večnamenskih prostorih župnišča, kjer smo dobro sodelovali z župnikom Boštjanom Ošlajem. Ker imamo svoje prostore za delovanje društva v KUS, zdaj razstave prirejamo tukaj. Med obiskovalci je veliko zanimanja za sladke dobrote, predvsem po prleških gibanicah, ki jih sproti pečemo v kuhinji tukaj v KUS.«

Ob ogledu razstave, ki je vsebinsko bogata, sem pomislil, kako pridne so naše žene in dekleta.

Občudovalcev ne primanjkuje.

Ob številnih obiskovalcih si je razstavo ogledal tudi župan Andrej Vrzel: »Društvo podeželskih žena Sv. Jurij ob Ščavnici je eno izmed najbolj delavnih. Posebno skrb namenjajo pripravi dobrot za pogostitve na občinskih in drugih prireditvah, to so predvsem prleške gibanice, kvasenice in ocvirkovke. V tem so po mojem prave mojstrice. Občina jim je hvaležna, da z delovanjem ohranjajo tradicijo priprave kmečkih dobrot, kot so jih pripravljale naše babice. Ob ogledu razstave, ki je vsebinsko bogata, sem pomislil, kako pridne so naše žene in dekleta. Pogled na ročne izdelke mojo trditev potrjuje. Kot župan sem jim hvaležen, da bogatijo dogajanja v občini.«