Papež je razrešil slovenskega župnika. Številni farani so stopili na duhovnikovo stran

Duhovno življenje na Raki in Studencu ob avtocesti Ljubljana–Zagreb je precej živahno. Od lanskega poletja župnijo vodi dr. Silvester Fabijan, ljudje ga imajo radi, cenijo in spoštujejo ga. Domačini so navdušeni in z veseljem obiskujejo družinsko katehezo, ki je nadomestila klasično obliko verouka. Za ta kar revolucionarni ukrep, da klasičnega verouka ne bo več, se je pred več kot dvema letoma odločil zdaj že nekdanji duhovnik Boštjan Gorišek, ki je pred dr. Fabijanom vodil župnijo na Raki in soupravljal župnijo na Studencu. Boštjan Gorišek bo zaživel kot laik. FOTO: Drago Perko Škofova inšp...