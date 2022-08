Ozdravljena štorklja bo poletela na jug (FOTO)

Pomurski lovci so še enkrat potrdili svojo skrb za živali. Član LD Radenci Franc Smolko z Rožičkega Vrha je skupaj z aktivisti Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (Dopps) in veterinarko Smiljano Nabergoj, dr. vet. med., ki pogosto zdravi tudi prostoživeče živali, rešil življenje mladi štorklji. Ko so to po tritedenskem zdravljenju pri gasilskem domu na Rožičkem Vrhu spuščali v naravno okolje, je bilo jasno, da bi morala brez težav prispeti na jug.

»Pri nas sicer ni nobenega gnezda štorkelj, vendar pogosto priletijo k nam. Tako me ni presenetilo, ko je tisto nedeljo ena priplahutala do našega gasilskega doma. Ker sem bil doma, sem jo z okna opazoval tudi naslednji dan, nato pa mi je postalo sumljivo, ker je začela hoditi okrog hiš, kot bi iskala pomoč. Zato sem poklical aktiviste Dopps in koncesionarja za zdravljenje prostoživečih živali, a ta se ni odzval. So pa prišli ljubitelji živali, ki so očitno poškodovano štorkljo odpeljali k veterinarki Smiljani. Naše skupno poslanstvo je bilo uspešno,« nam je ob izpustu ptice zadovoljno povedal Smolko.

Takoj ko so ga izpustili, je razprl krila.

Nabergojeva je dodala, da je bil štrkec – po obnašanju je ocenila, da gre za samčka – v zelo slabem stanju: »Najbrž se je zaletel v žice daljnovoda, saj smo med diagnostiko ugotovili, da ni le poškodovan, temveč da tudi težko diha. Storili smo vse, da bi ga vrnili v naravo, in mislim, da nam je uspelo, čeprav smo morali nekoliko hiteti, potrebuje namreč še vsaj nekaj dni za treninge in priprave na dolgo pot. Vesela bi bila, če bi ga prihodnje leto spet srečala kje v Pomurju, a zdravega in pripravljenega na razmnoževanje.«