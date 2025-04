Je to dokaz, da obstaja življenje na Marsu? To pravi raziskovalec

Površje Marsa je videti kot gola puščava, na kateri nič ne bi preživelo, a če bolje pogledamo, lahko na fotografijah opazimo raznolike strukture in oblike, tudi takšne, ki bi lahko nastale pod prsti inteligentnih bitij. Tako vsaj pravi George J. Haas, ki je napisal in izdal knjigo z naslovom Veliki marsovski arhitekti, poleg tega je ustanovitelj in vodilni raziskovalec skupine, ki se ukvarja s proučevanjem rdečega planeta.

V omenjeni knjigi je Haas analiziral na desetine fotografij Marsovega površja, za katere je prepričan, da so jih ustvarila inteligentna bitja. Med njimi je denimo več piramid, nekaj, kar je videti kot ključavnica, in celo oblika, podobna papigi. Haas je prepričan, da gre za ostanke nekoč čudovitih in naprednih mest, tako pravilna geometrijska telesa namreč ne morejo nastati drugače kot s pomočjo inteligence, pravi.

Gre za motnjo

»Ni treba biti geolog, da ločiš kamen od kipa. Osebno nisem geolog, vem pa, kaj vidim,« pravi Haas. Znanstveniki, tudi psihologi so medtem prepričani, da ima Haas motnjo, imenovano pareidolija, zaradi katere oseba vidi obraze tam, kjer jih v resnici ni.

»Možgani nas kdaj pretentajo, da denimo na jabolku ali opečenem kruhu vidimo obraz, čeprav je oblika le delno podobna obraznim potezam,« je za britanske medije povedal Robin Kramer, ki na Univerzi Lincoln poučuje psihologijo. Na podoben način lahko tudi v drugih oblikah prepoznamo oblike, ki so nam poznane, četudi v resnici gledamo nekaj čisto drugega.

»Vas je kdaj kdo poskušal prepričati, da med vejami v gozdu preži zver, oni pa da vidijo njene oči? Sami oči ne vidite, vidite pa nenavadno postavljena storža ali kaj podobnega. Če bo druga oseba dovolj vztrajna in prepričljiva, pa boste kmalu tudi sami videli oči. Mislim, da se enako dogaja s stvaritvami na Marsu,« je še dejal Kramer.