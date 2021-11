Odstopila dolgoletna direktorica, razlog za odstop je Počivalšek

Direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak je danes podala odstopno izjavo s te funkcije. Razlog je razhajanje pogledov na vodenje STO z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom, so sporočili iz STO. Pakovi bo mandat predvidoma prenehal s 1. decembrom letos. Po odstopu se bo do nadaljnjega vrnila na prejšnje delovno mesto na STO.

»Z današnjim dnem podajam odstop s funkcije direktorice STO zaradi razhajanja pogledov na vodenje STO z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo. STO zapuščam v odlični kondiciji, z vrhunsko, motivirano in kreativno ekipo, s katero smo v preteklih letih v tesni povezavi s turističnim gospodarstvom uspešno pozicionirali Slovenijo na globalnem turističnem zemljevidu kot zeleno in trajnostno usmerjeno destinacijo, ki se redno uvršča na lestvice najbolj atraktivnih in zaželenih turističnih destinacij,« je v izjavi za medije zapisala Pakova.

»Ponosna sem na dosežke STO v zadnjih sedmih letih in na to, da sem imela priložnost voditi organizacijo, ki je Slovenijo postavila za primer dobre prakse na področju razvoja in implementacije trajnostnega turizma na globalni ravni. Ponosna sem, da na STO vsi zaposleni delimo ključne vrednote organizacije, ki so strokovnost, visoki kakovostni standardi, partnerstvo s turističnim gospodarstvom, timsko delo, inovativnost, digitalizacija, transparentnost in gospodarnost; v središču vseh naših razvojnih in promocijskih aktivnosti pa je trajnostno ravnanje,« je dodala.

Pakova je STO prvič vodila med letoma 2010 in 2012, nato je bila STO z vrsto drugih državnih agencij združena v javno agencijo Spirit Slovenija. Vodenje nacionalne turistične organizacije je znova prevzela po njeni ponovni osamosvojitvi leta 2015. Marca letos je vlada Pakovi zaupala nov mandat na čelu STO za petletno obdobje.

V času Pakove narejeni veliki premiki

Na STO so poudarili, da so bili v času, ko je STO vodila Pakova, narejeni veliki premiki v smeri prepoznavnosti in umeščanja Slovenije v mednarodnem prostoru, konsistentnega znamčenja v skladu z znamko I feel Slovenia, v smeri digitalne preobrazbe trženja in oblikovanja partnerstev z najuglednejšimi mednarodnimi združenji organizatorjev potovanj. Slovenija je razvila lastno nacionalno orodje za trajnostni turizem, Zeleno shemo slovenskega turizma, in postala na globalni ravni primer dobre prakse na področju razvoja in trženja trajnostnega turizma.

Okrepile so se tudi povezave z destinacijami v Sloveniji in partnersko sodelovanje s slovenskim turističnim gospodarstvom in drugimi ključnimi partnerji slovenskega turizma, izpostavljajo na STO. Napredek v razvoju trajnostne gastronomije je vplival na prihod Michelinovega vodnika v Slovenijo ter na imenovanje Slovenije za Evropsko gastronomsko regijo 2021.

Prav tako je STO intenzivirala vlaganje v razvoj in trženje kongresnega turizma ter sodelovanje pri odmevnih mednarodnih športnih dogodkih, pripravila je temelje za razvoj športnega turizma ter aktivno podpirala zdraviliški in kulturni turizem. Pri uresničevanju vizije slovenskega turizma na poti do trajnosti je STO dosegla soglasno podporo vseh deležnikov slovenskega turizma.