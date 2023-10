Oddaja vile na Bledu, Grims trdi: Lastništvo prijavljeno, plačani vsi davki

Poslanec SDS Branko Grims zavrača poročanje portala Necenzurirano, da je izkoristil luknjo v zakonu in našel način za služenje prihodkov z oddajanjem vile na Bledu. To namreč kot samostojna podjetnica oddaja njegova soproga. Lastništvo je prijavljeno, poslovanje so kot zakonito ocenile pristojne institucije, plačani so vsi davki, pravi Grims.

V njo torej ni bilo prav nikakršnih večjih vlaganj, kot trdijo; in v njej ni nobenih apartmajev.

Portal namreč poroča, da je dolgoletni poslanec SDS Grims pred slabim desetletjem na Bledu kupil trinadstropno vilo, ki jo je v celoti prenovil in preuredil v apartmajski objekt ter jo začel oddajati v turistične namene. Po poročanju portala je Grims vilo kupil na javni dražbi nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami leta 2014, zanjo pa odštel 238.000 evrov. Nakup je v večini financiral s kreditom, pri eni od bank je namreč najel 220.000 evrov posojila. Leto za tem je začel vilo prenavljati, tudi to investicijo je poslanec SDS financiral z bančnim posojilom v višini 100.000 evrov, navajajo.

Grims nima ne podjetja ne statusa samostojnega podjetnika

Grims sicer nima ne podjetja ne statusa samostojnega podjetnika ali najemodajalca, ki bi mu omogočil, da lahko sam trži vilo na Bledu, izpostavlja portal. Vilo na Bledu tako oddaja njegova soproga, ki ima od marca 2017 status samostojne podjetnice, zaposlena pa je na območni enoti državne uprave za zaščito in reševanje v Kranju. Da vilo trži soproga, so za portal potrdili tudi na finančni upravi.

Zakon o poslancih jasen

Zakon o poslancih sicer določa, da poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije. Najkasneje v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata pa mora poslanec skladno z zakonom prenehati z opravljanjem takšne dejavnosti, v nasprotnem primeru mu preneha mandat. Po navedbah portala pa je torej Grims »izkoristil luknjo, ki mu omogoča, da prejema visoke prihodke z oddajanjem vile na Bledu premožnim turistom, večinoma iz tujine, sam pa še vedno lahko sedi v poslanskih klopeh«

Grims je vse očitke zavrnil

»Hiša po zakonu predstavlja družinsko premoženje. Zakonsko predstavlja skupno lastnino s soprogo, ki jo torej trži za celotno družino,« je Grims pojasnil lastništvo vile in dodal, da sam skrbi za hišo, napeljave in ogrevanje, a da se nikdar ne ukvarja s turistično dejavnostjo. Kot je zatrdil, tudi ne držijo navedbe o večjih vlaganjih v vilo, v njej tudi ni apartmajev, je navedel Grims. Ob tem je še poudaril, da vila zaradi epidemije covida-19, velikih stroškov vzdrževanj, obratovanja in investicij ter najema bančnega kredita »za zdaj praktično ne prinaša drugega kot stroškov«.

Skrbim za hišo, napeljave, ogrevanje in podobno, vendar se nikdar ne ukvarjam s turistično dejavnostjo.

V poročanju portala tako vidi predvsem poskus politične diskreditacije, ki da ga ne more razumeti drugače kot »začetek političnega boja za evropske volitve 2024, ki bodo tokrat življenjsko pomembne za Evropo in v katerih nekateri očitno ne bodo izbirali sredstev«,.