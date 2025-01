Od Balkana do Peruja: pet najboljših filmov z BOFF-a v Kinu Šiška

Pet izbranih filmov z bovškega filmskega festivala (Boff) bodo danes predvajali na platnu v Kinu Šiška v Ljubljani. Od 19. ure si bodo lahko gledalci ogledali pet filmov v skupnem trajanju dveh ur in 40 minut.

Film Začetek (The Beginning), Kanada, 2024 (18 minut), govori o 24-letni Alenki Mali, ki se je iz Slovenije preselila v Squamish v Kanadi, kjer združuje svojo strast do deskanja na snegu in base skokov.

Jirishanca je ameriški film (31 minut): znana alpinista Josh Warton in Vince Anderson se namenita prosto splezati na 6097 metrov visoki vrh Jirishanca v perujskih Andih; je najboljši tuji film 17. Boffa po izbiri občinstva.

Polurni film S kolesi po divjem Balkanu (Balkan Crossborder Biking) predstavlja iskanje poti na mejnem grebenu med Severno Makedonijo, Kosovom in Albanijo, ki jih še nihče ni prekolesaril. Transcardus – BalkanSki zgodba je italijanski film (19 minut), v katerem gledamo prvo prečenje Šar planine na smučeh. Surov dokumentarec brez podpore zunanje filmske ekipe in dokaz, da se na robu Evrope še najdejo prvinske avanture.

Teorija velike vode (Big Water Theory) je enourni francoski film o mladi francoski kajakaški zvezdnici Nourii Newman, ki se s prijateljema odpravi na eno najbolj divjih in zahtevnih rek na svetu – v soteski Rondu na reki Indus v Pakistanu.