Pred javnost stopil Fafangel in sporočil slabe novice o omikronu (VIDEO)

Pred javnost je stopil epidemiolog Mario Fafangel iz centra za nalezljive bolezni Nijz, ki je spregovoril o trenutnem stanju covida 19 v Sloveniji. Podrobno je predstavil dejstva o omikronu, ki so jih ugotovili strokovnjaki.

Omikron po besedah Fafangla povzroča porast okužb po vsem svetu. Doslej vedo, da je bolj kužen in da visoke številke s to različico spremljajo tudi v Sloveniji. Sporočil je tudi najbolj sveže novice: od danes zjutraj imamo potrjene omikron primere po vseh regijah, razen goriške. A kot dodaja, je tudi tam kmalu pričakovati okužbe z omikronom. Doslej so v Sloveniji potrdili 51 okužb s to različico.

A ta številka ni tista, ki je skrb vzbujajoča, opozarja Fafangel. »Imamo lokalne prenose omikron različice, torej primere, ki niso nikjer potovali in niso bili v stiku z nekom, ki je potoval. Od tod naprej moramo ukrepati in videti, kaj lahko pravzaprav naredimo.«

Fafangel: To smo se v epidemiji že neštetokrat naučili

Dejstva po besedah Fafangla govorijo, da je virus v primerjavi s prejšnjimi različicami bolj nalezljiv. »Dejstvo je, da nobena država ne bo mogla ustaviti širjenje te različice, lahko pa se jo omeji,« je dejal in pozval k upoštevanju palete ukrepov. »V epidemiji smo se neštetokrat naučili, da je pravočasno ukrepanje bolj pomembno kot čakanje na 100-odstotne podatke in nato ukrepanje,« je še dejal epidemiolog. Pri spopadanju z omikron različico je po njegovih besedah zelo pomemben tudi poživitveni odmerek cepljenja.

Po besedah Fafangla slabše novice predstavlja dejstvo, da je zaščita proti simptomatični oziroma blažji obliki pri dvakrat cepljenih upadla. Poživitveni odmerek je zato, kot pravi, dobra rešitev in izboljša zaščito pred hospitalizacijami in smrtjo. O hujših oblikah bolezni pri novi različici virusa sam sicer ni slišal, a pravi, da imajo morda kolegi s pristojnih klinik, ki te paciente zdravijo, drugačne podatke.

Kdaj bo vsega konec?

Epidemiolog se je dotaknil tudi vprašanja, kdaj se bo vse to končalo. »Ko bomo videli, da bo razcep med številom primerov in hospitalizacijami takšen, da bo zdravje prebivalcev zaščiteno. Takrat se bomo začeli pogovarjati o ukinjanju ukrepov. Za zdaj to še ni mogoče.«