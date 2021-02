Novinarka RTV sporoča Hojsu: Vrag je vzel šalo

»Pred dnevi je novinarka ⁦RTV Slovenijaskupaj s somišljeniki in otroki brez mask hodila po slovenski obali in razglašala, da so ukrepi nepotrebni. Danes se v novinarskih vrstah iste provinience ”čudijo” od kod tak porast okužb na obali,« je notranji ministerzapisal na twitterju ob novici, da na Obali raste število okužb.Na ministrov zapis in obtožbe pa se je odzvala tudi Carlova. »Vrag je odnesel šalo. Tule bom pa resno razmislila o tožbi,« je sporočila in dodala, da gre za lažno obdolžitev: »Minister mi je fantazijsko naprtil krivdo za naklepno širitev okužbe na Obali in posledično za porast števila okuženih.«V nadaljevanju je navedla, da sama redno nosi masko in opozarja vse, ki je ne nosijo, ter da spoštuje tudi druge ukrepe za preprečevanje širjenja virusa. Zatrdila je, da s koprskim shodom staršev proti vnovičnemu zaprtju šol nima nič, da ga ni pomagala niti organizirati niti da se ga ni udeležila in je bila ravno tisti teden tudi v izolaciji: »Ministrova fantazma o hoji s starši torej odpade.« Dodala je še, da je, direktor Nijz, kot vzrok za porast okužb na Obali navedel zasebna druženja in nespoštovanja karantene ter izolacije.»Dovolj dokazov za sodišče,« je sklenila.