Novi nedeljski rekord okuženih! Številke so katastrofalne

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo včeraj ob opravljenih 3.415 PCR-testih potrdili 1.815 primerov okužbe z novim koronavirusom. To so najslabše nedeljske številke od pojava koronavirusne bolezni. Delež pozitivnih testov je znašal 53,1 odstotka in je precej višji kot dan pred tem, ko je znašal 44,3 odstotka.

Izdane TAN-kod pokazale na veliko okužb

Predvidevanja so se žal izkazala za točna. Koliko je bilo prejšnji dan okuženih, je namreč mogoče oceniti tudi na podlagi izdanih TAN-kod za mobilno aplikacijo za sledenje stikom #OstaniZdrav. Včeraj je bilo izdanih 1754 takšnih kod (podatek za 14. november). Je to malo, povprečno ali veliko? Najboljše je to primerjati z istim dnevom prejšnjega tedna: 7. novembra smo 1188 TAN-kod, kar pomeni 44-odstotno rast.

Če pogledamo še nekoliko nazaj: 31. oktobra je bilo izdanih 1035 TAN-kod, 24. oktobra pa 647. Rast je več kot očitna, medtem pa na uradne podatke o okuženih še čakamo.