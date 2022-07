Niste dobili otroškega dodatka? To je vzrok za zamudo pri izplačilu

Na nas se je obrnila bralka Mojca, ki dela v javni upravi. Pravi, da je med javnimi uslužbenci panika, saj osebni dohodki še niso na njihovih računih. Plačilne liste so dobili, denarja pa ne. Ob tem dodaja, da so zamude tudi pri izplačilih otroških dodatkov.

Kot so ob tem pojasnili na uradni strani vlade, so zamude povezane z bančnimi tehničnimi težavami pri izvrševanju plačil.

»Vse upravičence do otroškega dodatka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka, ki naj bi bili izplačani danes, obveščamo, da trenutno še niso nakazani, saj je Banka Slovenije zaznala tehnične težave pri izvrševanju plačil. Delamo vse, da bi bila izplačila čim prej na računih upravičencev. Pričakujemo, da bodo izplačana v najkrajšem mogočem času, najkasneje pa v 24 urah. Vsem prizadetim se opravičujemo in prosimo za razumevanje.«

