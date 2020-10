Nič več otroškega vrveža: občine zapirajo otroška igrišča

Verjetno si ne želimo, da otrok zboli ali okuži svoje stare starše

»Vsekakor pa jaz osebno svojega otroka sedaj ne bi spuščala v okolje, kjer je možnih veliko kontaktov - npr. z igrali, saj ne moremo nadzirati vnosa virusa na sluznice (z rokami). Verjetno si ne želimo, da otrok zboli ali okuži (kljub minimalnim simptomom) svoje stare starše. Manj nevarni da, vendar pa ne nenevarni,« nam je na vprašanje, kaj meni o tem, da nekatere obcine zapirajo igrisca, odgovorila predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc.



Z UKC Maribor odogovorov še nismo prejeli.



V Ljubljani in Celju igrišča ostajajo odprta

Kljub skokovitemu naraščanju števila okužb v Sloveniji javnega življenja (še) nismo povsem ustavili. Vrtci ostajajo odprti, delno tudi osnovne šole, hoteli, vse trgovine, šport je z omejitvami dovoljen tudi rekreativnim športnikom, a kot opozarja stroka, bi bilo državo smiselno zapreti za kratek čas – tudi otroška igrišča. Vlada je občinam sporočila, da lahko sprejmejo dodatne strožje ukrepe, ki jih država ni zahtevala. V nekaterih občinah so se odločili za zaprtje otroških igrišč.Vsaj v treh občinah, Ajdovščina, Miren - Kostanjevica in Sodražica, je prepovedana uporaba javnih otroških in zunanjih športnih igrišč oziroma telovadnih naprav na prostem. Zakaj so se za to odločili?V Ajdovščini so se za ta ukrep odločili takoj po razglasitvi epidemije v ponedeljek. »S tem ukrepom smo že v prvem valu dosegli, da bi prihajalo do čim manjšega širjenja okužb na tovrstnih površinah, ki so za obstoj virusa bolj dovzetne, virus se predvidoma tam zadržuje dlje časa,« so iz kabineta županasporočili za Slovenske novice. Ukrep bo v veljavi do izboljšanja razmer. V Ajdovščini so okužbo doslej potrdili pri 0,527 odstotka prebivalcev.V občini Miren - Kostanjevica so z aktiviranjem državnega načrta ob pojavu epidemije oziroma pandemije pri ljudeh stopili v veljavo tako regijski kot občinski načrti zaščite in reševanja. Županje nemudoma aktiviral štab civilne zaščite občine Miren - Kostanjevica, ki je aktiviral vse enote civilne zaščite Občine Miren - Kostanjevica. Zaradi uspešne zamejitve koronavirusa v času prvega vala epidemije – preprečevanje druženja ljudi – , so v občini kot prvo sprejeli sklep o prepovedi uporabe vseh zunanjih otroških igrišč in telovadnih orodij ter stavb v občinski lasti, kot so domovi krajanov, telovadnice in kulturne ustanove na območju celotne občine.V občini Sodražica so vse zunanje in notranje športne površine zaprli že pretekli četrtek, medtem ko so zaradi naglega porasta okužb v osnovni šoli v petek odredili pouk na daljavo. »Takšno odločitev smo sprejeli na podlagi posveta z nadzorno epidemiologinjo ter vodstvi šole in ZD Ribnica. Ukrepi so se izkazali za učinkovite, saj smo kot občina z največjim deležem okužb na prebivalca konec tedna zajezili širjenje okužb na minimalno število, znotraj šole pa celo ustavili,« so povedali za Slovenske novice.Na oddelki za zaščito, reševanje in civilno obrambo mestne občine Ljubljana so zapisali, da so prepričani, da so Ljubljančani odgovorni do sebe, solidarni do sočloveka in da bodo tudi navodila upoštevali, zato trenutno ne načrtujejo dodatnih ukrepov, ki bo dodatno prepovedali aktivnost meščanov. »Sicer pa menimo, da bi ukrepi morali veljati za celotno državo, še bolje bi bilo, da bi veljali za vse državljane EU,« so nam sporočili.Ob tokratni razglasitvi epidemije v mestni občini Celje kljub večjemu številu okužb dodatnih ukrepov še niso sprejeli. Štab civilne zaščite je aktiviran in bo svoje delovanje prilagajal razmeram.