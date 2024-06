Učenca ogovarjal neznani moški in mu ponujal denar. Kaj pravi policija?

Ravnateljica šole iz Vnanjih Goric je pred nekaj dnevi obvestila starše, da je v torek, 11. 6. popoldan, prišlo do dogodka, ko je neznani moški ogovarjal enega izmed njihovih učencev, mu sledil in ponujal denar.

Učenec je o tem povedal staršem, ki so nemudoma obvestili šolo in poklicali Policijo. »Po do sedaj zbranih obvestilih je otroka ogovarjal na daljavo in do neposrednega stika med njima ni prišlo,« sporočajo s PU Ljubljana.

Takoj po obvestilu so opravili pregled terena, a moškega niso našli. Okoliščine dogodka ter razlog in namen ogovarjanja še preverjajo in o tem zbirajo obvestila. Ob tem sodelujejo tudi s šolo in starši.

Za razjasnitev vseh okoliščin dogodka pozivajo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, da to sporočijo na št. 113, Policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 470 09 60 ali anonimno na 080 1200.

Moški je bil star okoli 40 let, daljših las, spetih v čop, oblečen je bil v kratke črne hlače in rdečo rumeno majico.

»Hkrati pozivamo neznanega moškega, da pokliče policijo ali se zglasi na Policijski postaji Ljubljana Vič, Tbilisijska ulica 65, Ljubljana,« so sporočili.

Kdaj obvestiti policijo?

Policija se odzove na vsako tovrstno obvestilo, pri čemer sodelujejo tako z institucijami na področju šolstva kot drugimi deležniki ter starši otrok. Svetujejo, da o vseh primerih pojava sumljivih oseb ali njihovem sumljivem obnašanju občani takoj obvestijo policijo.

»Pomembno je tudi, da ne razširjamo nepreverjenih informacij na družbenih omrežjih. Slednje lahko povzroča strah, paniko in nezaupanje, preden policisti preverimo dejansko stanje,« opozarjajo. Veliko časa namenjajo osveščanju otrok o odzivih v tovrstnih situacijah.

»Otrokom je treba pojasniti, kaj naj naredijo, kam naj se zatečejo v nevarni situaciji, kajti vsak stik, komunikacija z neznano osebo, še ne pomeni nevarnosti. Otroke je treba učiti, da lahko neznani osebi odgovorijo na vprašanje, vendar se v pogovor ne zapletajo in da ostanejo na varni razdalji. Z neznanci naj ne odhajajo, četudi bi bile njihove ponudbe mamljive,« svetujejo na Policiji.

Pomembno vlogo igrajo starši

Pogovor je ključnega pomena. Starši morajo opozoriti otroke, kakšne okoliščine so lahko nevarne in kako naj se obnašajo ob stiku z neznanci. Tudi policisti na šolah izvajajo predavanja, v katerih otroke učijo pravilnega reagiranja in redno opravljajo kontrole ob šolskih poteh, tako z vidika kriminalitete, javnega reda kot prometne varnosti.

»Starši razmišljajo, da otrok ne bi obremenjevali v najnežnejšem obdobju njihovega življenja, vendar je ravno ta začetek zelo pomemben,« poudarja Policija. »Starši naj se ne pogovarjajo z otroki, kadar gre za odmevne primere, kadar so pod vplivom čustev, ampak s pomočjo pripomočka, lahko bi bil to strip ali knjiga in predvsem v mirnih situacijah na način, ki je sproščujoč in ne ogrožajoč.«

Obenem sporočajo, da bodo policisti vedno odreagirali v primerih neprimernega vedenja do otrok, vabljenja v vozilo ali ogovarjanja, preverili vse okoliščine dogodkov, poskušali ugotoviti identiteto oseb, predvsem pa ugotoviti namen oz. motiv ogovarjanja otrok, oz. ali je do dogodka sploh prišlo.