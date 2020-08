Nevihte zajele Slovenijo: poglejte, kje je nevarnost toče

Ponedeljek popoldan. Radarska slika padavin. FOTO: Arso

​Kako je pri vas? Sporočite nam, dodajte fotografijo.

Po sončnem in vročem dopoldnevu, večer prinaša nove nevihte in neurja. Ponekod zna zapretiti tudi toča. Kot so okoli 16.30 zabeležili na Agenciji za okolje in prostor je največja nevarnost toče v tem popoldnevu na Bovškem, Goriškem, Notranjskem, na Obali in v Pomurju. Glede na lestvico verjetnosti, na teh območjih obstaja velika verjetnost toče.So pa na portalu neurje.si zapisali, da bodo popoldan in zvečer ponekod po Sloveniji nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. »Teh bo v večernih urah največ predvidoma v severovzhodni Sloveniji, vendar bodo možne tudi drugod po državi. Zaradi velike zaloge razpoložljive potencialne konvektivne energije lahko lokalno nastanejo tudi močnejše nevihte s silovitejšimi nalivi in točo. Toča je lahko danes v popoldanskih in zgodnjih večernih urah lokalno tudi debelejša. Pomikanje neviht bo po večini, zaradi šibkih višinskih vetrov, razmeroma počasno,« so zapisali.Takšno vreme bi se lahko nadaljevalo tudi v noči na torek in v torkovem dopoldnevu.