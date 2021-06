Ganljivo: Dvojčka v stiski se zahvaljujeta Slovencem: »Brez vas bi ostali brez doma«

Neverjetno, kako smo Slovenci lahko enotni in združimo moči, ko gre za stisko in pomoč drug drugemu. Zgodba mladih dvojčkovin, ki sta po smrti staršev ostala z babico in številnimi nepoplačanimi krediti, je izjemno ganila širno Slovenijo. Že v prvih 12 urah po objavi njune zgodbe v medijih so v Društvu prijateljev mladine Slovenije zanju zbrali 90.000 evrov, številka pa je narasla na kar 381.402 evra.Eva in Mihael sta že kot najstnika zaradi možganskega tumorja izgubila mater, za njo dedka, ki je prav tako umrl za rakom, še ne polnoletna pa sta nato ostala tudi brez očeta, ki je doživel srčni infarkt.Z zbranim denarjem so v društvu že poplačali dolgove, zaradi katerih je družini grozila licitacija stanovanjske hiše. Ta dobrodelni odziv je družino izjemno ganil, Eva je posebno zahvalo objavila tudi na facebooku. »Besede resnično niso dovolj, da bi izrazili našo hvaležnost za to, kar ste storili za nas - daleč, daleč od tistega, kar smo kdaj pričakovali in upali upati. Iz vsega srca se vam zahvaljujemo za nesebično pomoč in vašo pripravljenost prisluhniti ljudem v stiski. Brez vseh vas in vaše humanitarnosti bi se soočili z bolečo izgubo hiše, katera nam predstavlja edini dom, poln lepih spominov na čudovito otroštvo, ki je bilo polno veselja in radosti,« je med drugim zapisala (nelektorirano).