Naša država se lahko zdaj pohvali z novim članstvom

Slovenija je z novim letom polnopravna članica Evropske vesoljske agencije (Esa), kar ji odpira vrata do številnih strateških in gospodarskih priložnosti ter krepi njeno konkurenčnost v globalnem vesoljskem sektorju. Polnopravno članstvo v Esi bo Slovenija zaznamovala s slovesnostjo 10. januarja, ki bo v Centru Noordung v Vitanju.

10. JANUARJA bo slovesnost v Vitanju.

Polnopravno članstvo v Esi po mnenju državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevža Frangeža prinaša številne priložnosti za rast slovenskega vesoljskega sektorja in razvoj tehnoloških inovacij. »Ta dosežek predstavlja nagrado za uspešno in hitro vzpostavitev perspektivnega ter dinamičnega vesoljskega sektorja v Sloveniji, ki ga sestavlja več kot 40 podjetij, raziskovalnih inštitutov ter tri univerze. Ti so z inovativnimi rešitvami na področju vesolja v nekaterih nišah, kot je opazovanje Zemlje, razvoj inovativnih materialov in umetne inteligence, med vodilnimi na svetu. Gre za mejnik, ki je le začetek uresničevanja nacionalne vizije – Slovenija, majhna na Zemlji, velika v vesolju!«

Po mnenju vodje Slovenske vesoljske pisarne Tanje Permozer pridobitev statusa polnopravne članice Ese za Slovenijo predstavlja pomembno priznanje, saj se država s tem uvršča v vesoljsko elito, prinaša pa ji tudi številne strateške in gospodarske prednosti. Po njenih besedah se odpira tudi pot za ustanovitev slovenske vesoljske agencije. »Slovenski vesoljski sektor za nacionalno vesoljsko agencijo ta trenutek resda še ni dovolj zrel,« ocenjuje, a se nadeja, da bi jo lahko dobili v roku petih let.

Odpira se tudi pot za ustanovitev slovenske vesoljske agencije.

Polnopravno članstvo v Esi za Slovenijo pa prinaša dodatne finančne obveznosti. Članarina se je z dozdajšnjih 500.000 evrov povečala na približno 2,8 milijona evrov. Poleg tega bo ob pristopu Slovenija plačala enkratni znesek v višini 1,7 milijona evrov.