Nas bo v letošnji zimi zeblo? Cene peletov in drv so skočile v nebo

Prihaja zima in malo nas je strah, ali nas bo letos zaradi pomanjkanja energije, ki ga napovedujejo, zeblo. Vojna v Ukrajini je izjemno vplivala na razmere v Evropi, priče smo nenormalnemu dvigu cen na vseh področjih, najbolj pa na energetskem. Cene plina in elektrike ter seveda tudi drugih energentov norijo, Evropa se prepočasi odziva, ljudje pa se želijo po svojih močeh pripraviti na zimo.

Cene pelet se spreminjajo

Ste že kupili drva? FOTO: Tomi Lombar

Za kurjenje na drva se je med zadnjo gospodarsko krizo odločilo veliko ljudi in verjetno bo tudi letos tako. Preverili smo, kako so se v zadnjih letih dvignile cene na tem področju. Prelistali smo katalog iz leta 2014 in ga primerjali z letošnjim. Ugotovili smo, da je najcenejša kaminska peč leta 2014 v eni večjih trgovin stala 159 evrov (10 kW, za ogrevanje do 125 kvadratov). Letos najcenejša tovrstna peč v isti trgovski verigi stane 259 evrov (6 kW, za ogrevanje do 73 kvadratov). V osmih letih je cena slabše peči narasla za najmanj 100 evrov.

Podražitve v enem letu, ki jih je izračunal Statistični urad RS. FOTO: Statistični Urad Republike Slovenije

Seveda je narasla tudi cena peletov in drv. V zadnjem času se pojavlja vse več sumov, da nekateri trgovci zadržujejo zaloge peletov v skladiščih z namenom, da jih dajo na trgovske police, ko bodo cene še višje. Premier Robert Golob je napovedal, da bodo takim trgovcem poskušali stopiti na prste in preprečiti tako delovanje. Če je še lani za pelete veljalo, da imajo dokaj stabilno ceno, se letos njihova cena spreminja iz tedna v teden. Pregled ponudbe kaže, da so že presegli 500 evrov na tono! Lani se je cena peletov kakovostnega razreda A1 gibala okoli 270 evrov, v samo enem letu so se torej podražili za okoli 95 odstotkov.

Več za drva

V osmih letih je cena slabše peči narasla za najmanj 100 evrov. FOTO: Getty Images

Preverili smo tudi rast cen drv v zadnjih letih. Povprečna cena, kot so jo na podlagi oglasov izračunali na uniforest.si, kaže, da se je v zadnjem letu dvignila za kar 20 evrov na kubični meter. Avgusta 2021 se je kubični meter bukovih drv dalo kupiti za okoli 60 evrov, avgusta letos pa za dobrih 80 evrov. Meter mešanih je lani avgusta stal 51 evrov, letos pa že 71 evrov. So pa cene višje v osrednji Sloveniji, kjer se trenutno gibljejo okoli 120 evrov na kubik.

500 evrov na tono so presegli peleti!

Nekaj podatkov o rasti cen izdelkov je objavil tudi statistični urad. Življenjske potrebščine so bile avgusta v povprečju 11 odstotkov dražje kot pred enim letom.