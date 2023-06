Nakup rabljenega avtomobila: nasveti inšpektorjev, da ne boste ostali z dolgim nosom

Če vozite lasten avtomobil, potem je postopek nakupa že za vami. Če ste kupili novega, je vse jasno, tudi ko gre kaj narobe. Če ste se odločili za rabljenega – mimogrede: v zadnjem času poznavalci opažajo, da so se nekateri pocenili tudi za več tisoč evrov –, potem se v dneh po nakupu z vašim šele dodobra spoznavate, morda se celo jezite, kaj vse vam je prodajalec zamolčal. A del odgovornosti morate prevzeti tudi sami.

Tržni inšpektorat (TIRS) prejme veliko vprašanj in prijav potrošnikov v zvezi z napakami na rabljenih vozilih, ki se pojavijo kmalu po nakupu in so po mnenju potrošnikov razlog za uveljavljanje pravic iz naslova neskladnosti vozila. A med njimi mnogi pozabljajo, da gre za vozilo staro desetletje ali celo več let, ki ima prek 200.000 prevoženih kilometrov. In ja, nekateri deli se obrabijo zaradi starosti in dotrajanosti.

Kupec nima vedno prav

»Pri oceni, ali gre za neskladnost vozila (kot jo določa Zakon o varstvu potrošnikov), ali samo za normalno obrabo vozila, je treba upoštevati tako starost vozila kot tudi prevožene kilometre. Pomembna je tudi zgodovina vozila – redno vzdrževanje, način vožnje prejšnjih lastnikov in podobno – kar pa kupcu ni vedno na voljo. Zato vsaka napaka pri rabljenem vozilu ne pomeni avtomatično tudi neskladnosti blaga, saj je lahko napaka posledica staranja in/ali redne rabe vozila s strani prejšnjih lastnikov.«

Pregled rabljenega vozila pri pooblaščenem serviserju opravite pred nakupom, saj je strošek takšnega pregleda zanemarljiv v primerjavi s ceno vozila in kasnejšimi težavami. Če prodajalec ne dovoli takega pregleda – stran od takega vozila. (TIRS)

Opozarjajo, da se sestavni deli vozila z leti starajo in obrabljajo, zato je potrebno redno vzdrževanje in po potrebi njihova zamenjava: »Zato velja, da je treba pri določitvi običajne lastnosti take stvari upoštevati tudi dotrajanost (obrabljenost) stvari, ki je nastala zaradi rabe take stvari s strani prejšnjih lastnikov.«

Kaj morate preveriti sami

Pred nakupom rabljenega vozila smo tudi sami dolžni opraviti skrbni pregled: »Prodajalec ne odgovarja za napake, ki nastanejo pri običajni rabi stvari, ali so nastale zaradi pomanjkanja lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjeno oziroma predpisane, če so bile le-te ob sklenitvi pogodbe kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane. Šteje se, da kupcu niso mogle ostati neznane tiste napake, ki bi jih skrben človek s povprečnim znanjem in izkušenostjo človeka enakega poklica in stroke kot kupec, lahko opazil pri pregledu stvari.« Primer? Nedelovanje klima naprave, nezaklepanje posameznih vrat, nedelovanje pomične strehe, obrabljenost pnevmatik in drugo.

TIRS zato svetuje, da pred nakupom pri trgovcu pregledate vozilo in preverite, ali ima vse lastnosti, ki so bile navedene v oglasu: »Še posebej bodite pozorni na listine (npr. servisna knjižica, homologacijska listina, prometno dovoljenje, …), ki so priložene vozilu in iz katerih se da ugotoviti kar nekaj dejstev in informacij.«

Kaj vidimo iz homologacije, kaj iz prometnega dovoljenja in zakaj zahtevajte servisno knjižico Iz homologacijske listine ali »Potrdila o skladnosti« je razvidno, ali ga je izdal pooblaščeni zastopnik za to znamko vozil v Sloveniji – to pomeni, da je bilo vozilo prvič registrirano v Sloveniji –, ali pa tehnična služba kot strokovni organ v postopku posamične odobritve vozila pri posamičnem »uvozu« vozila iz tujine. V prometnem dovoljenju bodite pozorni na rubriki »Datum prve registracije vozila« in »Datum prve registracije v RS«. Če datuma nista enaka, pomeni, da je bilo vozilo najprej registrirano v tujini (običajno so to vozila raznih »Rent a car« družb ali leasing podjetij) in se je kasneje pripeljalo v Slovenijo, opozarja TIRS. V servisni knjižici so vpisani podatki o servisih, ki so jih opravljali prejšnji lastniki vozila: »Iz knjižice je namreč razvidno, v kakšnem časovnem intervalu so se servisi opravljali in pri koliko prevoženih kilometrih. To so pomembni podatki za oceno, ali kaže števec prevoženih kilometrov dejansko stanje. Na podlagi prijav ugotavljamo, da trgovci kupcem obljubljajo, da ima vozilo servisno knjižico, ki pa jo prejšnji lastnik še ni izročil. Po izvedenem nakupu pa servisne knjižice prodajalci z različnimi izgovori ne dostavijo, ker ne obstaja. Zato svetujemo, da pred odločitvijo za nakup rabljenega vozila oziroma pred plačilom are ali celotne cene vztrajate pri predložitvi servisne knjižice ali drugih obljubljenih listin – sicer stran od takega vozila.«

So prevoženi kilometri resnični?

Pri rabljenem vozilu seveda preverimo tudi prevožene kilometre. A vedno obstaja dvom, ali so ti, ki jih vidimo na števcu, resnični. Zakaj je to pomembno? To vpliva na pravilno vzdrževanje vozila oziroma zamenjavo vitalnih delov, kot je denimo zobati jermen: »Če takšen del ni pravočasno zamenjan, lahko na vozilu nastane za več tisoč evrov poškodb. Zato svetujemo, da pred nakupom ocenite, ali stanje vozila in vitalnih delov ustreza stanju števca prevoženih kilometrov.«

Inšpektorat opozarja, da je imajo pooblaščeni servisi nekaterih blagovnih znamk vozil vpogled v servisne posege za vsa vozila servisirana v EU, zato je pri njih možno ugotoviti oziroma približno oceniti dejansko število prevoženih kilometrov rabljenega vozila.

Brezplačni nasveti za preverjanje rabljenega avtomobila

Pa ne samo to: s številko prometnega dovoljenja in registrsko označbo vozila lahko preko portala e-Uprave pridobite podatke o številu lastnikov v Sloveniji ter stanje števca prevoženih kilometrih pri zadnjem opravljenem tehničnem pregledu vozila, če je vozilo starejše od štirih let. Potem je tu spletna stran Avtolog, kjer lahko brezplačno na podlagi številke šasije (VIN) vozila dobite podatke o stanju kilometrov števca in lastnikih, ko je bilo vozilo na tehničnem pregledu v Sloveniji.

Če denar ni ovira, so vam na voljo še spletne strani, kot so autoDNA, Eurotax in druge, kjer lahko v zamenjavo za vaš denar pridobite zgodovino tega vozila, ki je zabeležena v raznih evidencah. »Včasih se pri kakšnem vozilu na podlagi takega izpisa ugotovi, da je bilo vozilo že karambolirano v tujini ali ima drugačno stanje prevoženih kilometrov,« ugotavljajo inšpektorji.

Vsekakor ob nakupu rabljenega vozila svetujejo, da od trgovca zahtevajo, da na pogodbo, račun ali garancijski list vpiše stanje kilometrov kot ga prikazuje števec ob nakupu vozila: »Priporočljivo je, da se pred nakupom pridobi datumski opis servisnih posegov na vozilu, kjer so navedeni tudi prevoženi kilometri. Na ta način bo olajšano dokazovanje dejstev v primeru morebitnih uradnih postopkov.«

Ko je avto uvožen

Če kupujete vozilo, ki je bilo rabljen kupljen v drugi državi, je treba pred registracijo v Sloveniji pri Finančni upravi vložiti zahtevek za plačilo davka na motorna vozila (DMV).

»Vsi registrirani uporabniki portala e-Davki lahko preverijo z vpisom VIN številke vozila, če je bil DMV plačan. Te podatke se dobi tako, da se v zavihku "Vpogledi" poišče rubriko "DMV-vpogledi", kjer se vpiše VIN številka, na podlagi katere se nato izpišejo podatki o tem vozilu – če je bil plačan DMV,« opozarja inšpektorat.

