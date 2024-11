Najboljše čebele so bovške

»Sem iz Bovca in premorem 40 čebeljih družin. Locirane imam na dveh lokacijah. Ne prevažam jih naokoli, saj so kar ves čas na stalni lokaciji,« nam je uvodoma povedal 68-letni Zdravko Istenič.

Čebele so njegov način življenja. Zna z njimi, rade ga imajo, sam pa jih v dobri maniri zdrave kmečke pameti spoštuje in neguje. Gre za pravo simbiozo. »S čebelami je začel že moj oče, tri panje je imel. Lep čas sem igral odbojko, z Bovcem tudi v drugi zvezni ligi. Leta 1980 pa sem se posvetil čebelam,« je o svojih začetkih pripovedoval Zdravko. »Vseskozi se učim: od vsakega vzamem nekaj dobrega in preizkusim. Če se obnese pri meni, to zadržim in razvijam svojo pot.« Kar 44 let se že posveča tem marljivim živalcam. »Imam tudi poseben stol, nanj se usedem in jih opazujem.«

Tu Zdravko vselej najde svoj mir. FOTO: Osebni arhiv

Tudi pičila ga je že kdaj katera. »Ko se to zgodi, moraš ostati miren,« je opozoril Zdravko, ki mu čebele dobro služijo. »Točimo cvetlični med. Včasih tudi lipov. Na leto imamo eno točenje, saj ni toliko paše kot drugod po Sloveniji. Smo dobrih 484 metrov nad morjem, zato je paša skromnejša. Zato pa smo toliko bolj zadovoljni, kadar imamo to edino točenje. Bolj kot na kvantiteti delamo na kvaliteti. Že nekajkrat se je potrdilo, da je naša paša v neokrnjeni naravi, zato tudi tako kakovosten cvetlični med. Prvič so moje čebele postale državne prvakinje že leta 2018, tudi takrat s cvetličnim medom,« se je pohvalil Zdravko.

Nazadnje pa je slavil letos jeseni v Semiču, kjer je v okviru občinskega praznika potekalo tudi največje in drugo najstarejše ocenjevanje medu v državi. Med 141 vzorci iz vse Slovenije je stekleni pokal za šampiona prejel prav Zdravko Istenič iz Bovca, ki je bil najboljši tako med cvetličnimi medovi kot tudi v absolutni konkurenci vseh medov. Vzorec so poslali tudi na evropsko prvenstvo, rezultati bodo znani prvi teden decembra. Zaradi številnih nagrad si bovški čebelar ravno v teh dneh ureja posebno sobo, kjer bo vse razstavil.

Zdravko Istenič s priznanjem za svoj izjemni cvetlični med FOTO: Osebni arhiv

Upanje na mraz

»Letošnja letina sicer ni bila najboljša, medu bo komaj za eno tretjino povprečne letine. Razlog za to pa je bila zelo deževna pomlad, ki ji je sledila še suša. Če ni usklajenosti v naravi, potem tudi medu ni,« je še poudaril naš sogovornik. S prodajo svojega medu nima težav, za leto dni vnaprej ima že vse prodano! »Ker je slabša letina, je vsak dobil le tretjino tistega, kar je naročil.«

Ne le to, da prihaja na vsake tri tedne k njemu na obisk veterinar, ki redno pregleduje čebele, osnova za dober med je tudi čistoča. Čebele so zdaj v mirovanju, tako bo vse tja do marca. »Upam, da bo čim bolj mrzlo, da bodo porabile čim manj hrane. Od avgusta smo jih pripravljali na zimovanje. Če ni bilo dovolj medu, smo jim dali še sladkor.«

Pri delu mu pomaga tudi žena Dana. »Slovenski med je zelo kakovosten. Je pa žal v Sloveniji veliko medu iz uvoza, ta je večkrat tudi ponarejen,« je sklenil šampion Zdravko Istenič.