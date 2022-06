Nagrajeni dojenčki

V Vrtcu Prebold je na povabilo župana Vinka Debelaka potekal 23. sprejem novorojenčkov in njihovih staršev. Po dveh letih spet v živo, saj jih med korono ni bilo. Tokrat so bili povabljeni dojenčki, ki so se rodili od 1. novembra 2021 do 30. aprila 2022.

V tem času se je rodilo 19 otrok, 8 deklic in 11 fantkov. Koliko se jih bo še do 1. novembra, bo znano na decembrskem srečanju, če ga bo le mogoče organizirati. Če vzamemo pod drobnogled podatke zadnjih treh let: od 1. novembra 2019 do 30. aprila letos se je rodilo več fantkov kot deklic, prvih 62, drugih 47, skupno torej 109 novih prebivalcev občine Prebold. Ta številka pa ni velika v primerjavi z leti poprej, ko se je v povprečju rodilo okrog 58 otrok na leto. Odkar potekajo sprejemi, se je največ otrok v enem letu rodilo leta 2011, ko jih je bilo 74, v letu 2013 pa 67.

Skupinska FOTOGRAFIJI: Darko Naraglav

Starše z dojenčki so nagovorili župan Vinko Debelak, ravnatelj OŠ Prebold Peter Žurej in pomočnica ravnatelja in vodja Vrtca Prebold Mateja Matko. Tajnica občine Tjaša Skočaj Klančnik je skupaj z županom in Vanjo Čeligoj Zajšek, višjo svetovalko za splošne pravne zadeve in gospodarstvo, staršem podelila priložnostno darilo in vrednostni bon v višini 150 evrov. Za prijetno vzdušje in druženje, ki je tokrat prvič potekalo na dvorišču vrtca, so s svojim nastopom poskrbeli vrtčevski otroci.