Na nacionalki množično odpuščanje novinarjev? »To je nadaljevanje groženj vodstva«

38 zaposlenih na RTV Slovenija je zaradi solidarnosti s šikaniranimi kolegi v studiu TV Dnevnika dobilo opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja, kar v stavkovnem odboru in Koordinaciji novinarskih sindikatov razumejo kot nadaljevanje groženj vodstva.

Predsednica Koordinacije novinarskih sindikatov RTV in vodja stavkovnega odbora Helena Milinkovič je v izjavi za javnost pojasnila, da je 38 zaposlenih v petek okoli 14. ure na svoje elektronske naslove dobilo opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja, in sicer zaradi izražanja stališč v studiu TV Dnevnika 23. avgusta in 5. septembra.

»Institut opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja po zakonu o delovnih razmerjih ne predvideva možnosti formalnega ugovora, zato je 38 zaposlenih vnaprej obsojenih kršenja delovnih obveznosti, brez možnosti ugovora ali zagovora,« je opozorila. Milinkovičeva pa je dodala, da opozorila razumejo kot nadaljevanje groženj vodstva stavkajočim in zaposlenim zaradi obveščanja javnosti in zaradi izražanja solidarnosti s kolegi.