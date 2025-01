Na Jušićev odstop so se v poslanskih skupinah takole odzvali

Generalni direktor policije Senad Jušić je danes zjutraj ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju podal odstopno izjavo, minister pa je odstop sprejel. Da se bo to zgodilo, ni pričakoval nihče, Jušić je namreč dolgo vztrajal na položaju in se branil očitkov, ki so proti njemu leteli z leve in desne, enako minister Poklukar, ki ga v kratkem čaka interpelacija.

Odstop generalnega direktorja Policije je, kot kaže, predstavnike poslanskih skupin tako šokiral, da tudi še nekaj ur po njeni objavi niso našli besed, s katerimi bi odstop pospremili.

Na novico, ki je udarila kot strela z jasnega, so se nato le odzvali predstavniki nekaterih strank v Državnem zboru in prav vsi so odločitev Jušića pozdravili.

Obžalujejo, da ni odstopil že prej

Predrag Baković iz poslanske skupine SD je dejal, da v poslanski skupini pozdravljajo odločitev, da je odstopil, obžaloval je le, da se to ni zgodilo že prej. »Če bi Jušić odstopil pred mesecem in pol, bi danes bili globoko v postopku imenovanje novega generalnega direktorja. Kljub odstopu namreč še vedno ostaja odprta situacija v centru za varovanje za zaščito, kjer, naj podarimo, operativni del odlično opravlja svoje delo, težava je najverjetneje v tistih, ki vodijo center,« je dejal Baković.

»Spoštujemo odločitev generalnega direktorja Policije, da je prevzel odgovornost in odstopil ter s tem omogočil ponovni razpis za generalnega direktorja in to, da se nemudoma začnejo urejati razmere v centru za varovanje in zaščito. S tem je razbremenil koalicijo in policijo, ohranil njen ugled, delno je razbremenil tudi ministra. Olajšani smo, veseli in spoštujemo to odločitev,« pa je odziv poslanske skupine Levica strnila Nataša Sukič.

NSi: Kriza vodenja policije ni zaključena

»Očitno smo v Novi Sloveniji imeli prav. Interpelacija je prinesla dovolj pritiska, da je nezakonito imenovani generalni direktor moral odstopiti. Kriza vodenja policije pa s tem ni zaključena. Ta bo ostala in ji bomo priča, dokler bo na položaju minister Poklukar. Interpelacija je še bolj aktualna, odkar se je razvedelo, kaj se je dogajalo z varovanjem sodnice in tožilcev v zadevi Kavaški klan. Policija potrebuje za direktorja človeka z integriteto, strokovnjaka, upam, da se bodo takšni ljudje tudi prijavili za razpis, da bi povrnili ugled v Policijo,« je bil jasen Janez Cigler Kralj.

Tereza Novak iz poslanske skupine Svoboda je medtem dejala, da v poslanski skupini odstop Jušića vidijo kot izraz odgovornosti. »Ko se je izkazalo, da bo vsa ta gonja proti ministru za notranje zadeve začela vplivati na delo policije, oziroma na dvom o delu policije, je prevzel odgovornost in odstopil. Predvsem pa vidimo to kot zaščito tako pomembne institucije, kot je Policija,« je dejala.