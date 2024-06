Na Dolenjih Kamencah računali na igrišče, zdaj bi jim naredili deponijo

V KS Bučna vas, eni izmed največjih krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto, so skočili na noge. V zrak jih je poslala informacija, da jim bodo sredi vasi naredili trajno deponijo gradbenega materiala. Po prvotnem načrtu pa bi jim morali zgraditi športnorekreacijski park.

»Sprva so rekli, da bodo naredili igrišče, nihče pa ni rekel, da bo tu nasip. S tem se ne strinjamo. Naša hiša bi počila, če bi v tej vrtači opravljali dela, tresli in ustvarili deponijo. Zato je to za nas nesprejemljivo in nemogoče. Niso povedali, kdo bi navažal material v to vrtačo. Ne bomo dovolili, da bo tu deponija. Še dva avtobusa se ne moreta srečati, kaj šele težki tovornjaki. To je nemogoče,« je nad idejo deponije ogorčena domačinka Justina Koračin.

Nobenih študij ni, kaj bi se tu ob posegu zgodilo s plazenjem.

»V Ribčevi in Koračinovi dolini so v Kraljevini Jugoslaviji lomili led za hladilnice. To sta poplavni dolini. Nobenih študij ni, kaj bi se tu ob posegu zgodilo s plazenjem. Prej omenjeni projekt ni bil nikoli predstavljen krajanom. To se je zgodilo šele z novim predsednikom krajevne skupnosti, na zboru so ljudje jasno povedali: za športno igrišče, proti zasutju in deponiji,« je Justini pritrdil sosed Bojan Avbar. Zgodba ima dolgo brado.

Mesojedec ovadil Macedonija

KS Bučna vas je ena redkih, ki nima urejene površine za šport in druženje. Decembra 2021 so v krajevnem glasilu Krožišče zapisali, da bodo zgradili športnorekreacijski center na Dolenjih Kamencah, ki bo namenjen rekreaciji vseh starostnih skupin. Nikjer pa niti besedice o deponiji.

Sredi vasi naj bi uredili trajno deponijo gradbenega materiala.

»Ta zemljišča je odkupila MO Novo mesto. Kot občinski svetnik sem postavil svetniško vprašanje, kje je bil ta nakup zabeležen in v kateri postavki, a nisem dobil pametnega odgovora. Zato sem vložil kazensko ovadbo zoper MO Novo mesto in župana Gregorja Macedonija, prijava je romala tudi na KPK, računsko sodišče in policija je preiskala primer. Zdaj je vse pri tožilstvu,« se je za vaščane zavzel občinski svetnik Silvo Mesojedec.

Justina Koračin s sliko, na kateri se vidi, koliko vode se je včasih nabralo v vrtači. FOTO: Drago Perko

»Tu naj bi občina ustvarila deponijo gradbenega materiala. To je razvidno iz projekta podjetja ACER, kjer je ta prostor opisan kot trajna deponija gradbenega materiala. Povsem nesprejemljivo je, da je kaj takega sredi naselja, sredi vasi. Ta vrtača je lepa v tem okolju, nesprejemljivo pa je, da se tu vozijo kamioni, da se ta lepa dolina zasipa. Nihče pa niti povedati ne zna, v kakem času bi to zasipali. Kakšni interesi so zadaj, je težko reči. Tudi kriminalist me je vprašal, ali imam še kakšne podatke. Odvrnil sem mu, da je bilo to narejeno v neki ožji, zaključeni skupini, brez vedenja krajanov, ki pa so na zadnjem zboru pokazali jasen revolt in nasprotovanje deponiji!«

Mesojedec je še potrdil, da sta se dva od treh krajanov, ki so prodali zemljo občini, že premislila in bi jo odkupila.

Direktor in župan odgovarjata

Mesojedec je s prstom pokazal tudi na Komunalo Novo mesto. Direktorju Bojanu Kekcu očita zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu KZ-1. »Nekaj se je sicer šušljalo, da je komunala doregistrirala svojo dejavnost ravno zaradi prevozov materiala v dolini, a uradne informacije ljudem oziroma krajevni skupnosti ni dal nihče,« še poudarja Mesojedec.

Šef komunale Bojan Kekec pa je sporočil: »Takšne lažne obdolžitve in njihovo razširjanje, ki si jih je privoščil g. Silvo Mesojedec, so tudi kaznivo dejanje. Ovadbe niti ne morem komentirati, saj do zdaj nisem bil zaslišan v predkazenskem postopku niti mi ni bila s strani organov pregona kakor koli predstavljena kazenska ovadba. Glede doregistracije podjetja smo res razširili svoje tržne dejavnosti, saj gre podjetje v korak s časom in tržnimi razmerami. Kaj bi se ob tem šušljalo, mi niti ni jasno, saj so doregistracijo podjetja odobrili nadzorni svet družbe, svet županov, osem občinskih svetov občin ustanoviteljic, na koncu pa jo je sprejela tudi skupščina podjetja. Torej je bila zadeva zelo transparentna in ne vem, kje so tu podani kakršni koli elementi kaznivega dejanja.«

Gregor Macedoni meni, da je Silvo Mesojedec zlorabil svojo svetniško funkcijo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Odzval se je tudi novomeški župan Gregor Macedoni: »Območje športnorekreacijskega parka Bučna vas je v veljavnem OPN predvideno za zelene športne površine kot namenska raba za šport in rekreacijo in je na njem predvidena izvedba športnega in otroškega igrišča. Kot je običajno gradnjo treba začeti z izkopi, tako je v posameznih primerih treba izvesti izravnavo zemljišča. Še posebno to velja za športne površine, ki zahtevajo raven teren večjega obsega.«

»Trenutno je območje 'vrtača' oz. se na njem zadržuje voda. Postopke zasipa večjega obsega opredeljuje zakonodaja in pri tem se izvaja tudi podroben nadzor. Policija ni ugotovila znakov kaznivega dejanja oziroma nepravilnosti, Silvo Mesojedec je torej neutemeljeno vložil kazenske ovadbe. Na žalost g. Mesojedec z lastnimi vsebinami zlorablja funkcijo občinskega svetnika,« je oster prvi mož MO Novo mesto.