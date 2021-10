Na bazarju tudi streljali s fračo

Stojnice so privabile lepo število obiskovalcev.

FOTO: Stanka Dešnik

15. so ga že pripravili.

Kot že vrsto let je bilo na največji slovenski graščini, pri Gradu na Goričkem, živahno tudi letošnji prvi vikend oktobra. Organizirali so 15. grajski bazar, na katerem so se predstavili gorički rokodelci in kmetije. Na grajskem dvorišču so na več deset stojnicah ponudili izdelke in pridelke, ki ohranjajo kulturno krajino in naravo ter imajo pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko.Po besedah, direktorice JZ Krajinski park Goričko, želijo z bazarjem, ki se ga vsako leto udeleži več obiskovalcev in razstavljavcev, dati priložnost obrtnikom in kmetom s tega območja ter poudariti njihov pomen za lokalno okolje: "Veseli smo, da smo tudi letos, v tednu evropske kulturne dediščine, povezali varovanje kulturne dediščine in ljudske ustvarjalnosti z odgovornostjo za ohranjanje zdravja in delov narave, ki skrbi za preživetje ljudi, rastlin in živali v kulturnem življenjskem prostoru Goričkega."Tako je bil bazar, ki ga je JZ Krajinski park Goričko izpeljal v sodelovanju z Goričkin drüjštvon za lepše vütro, nadvse uspešen, kajti lepo vreme in dobra ponudba "goričkih meštrov", kmetij in gostincev sta privabila pravšnje število obiskovalcev, nekatere so pač zadržali pogoj PCT in trgatve. Na stojnicah so se med drugimi predstavili, Gostilna Marič,, Lilalom, Kmetija Zavec,, Sadjarstvo Ficko,, Goričko drüjštvo za lepše vütro pa je ponudbo obogatilo s sprehodom z zeliščarjemin fračarijo, streljanjem s fračo za naslov naj frečar/ka 2021. Tudi v gradu je bilo pestro, saj so bile na ogled razstave Magična narava, Goričko živi z Naturo 2000, čudovita razstava jabolk in hrušk starih sort iz dežele vulkanov, v jesenskem grajskem parku pa je bila razstava Biodiverziteta Slovenije.V sklopu izbora za naj travnik v Krajinskem parku Goričko v letu 2021 je sodelovalo 16 lastnikov s 25 površinami. Prvo mesto je osvojiliz Dolencev (njegov travnik je v Budincih), za njim sta se uvrstilaiz Čepincev iniz Ivanovcev, vsi preostali so zasedli 4. mesto.