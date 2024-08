»Minulo noč mnogi niso spali, zlasti gasilci ne, pomagali so po hudi ujmi« (FOTO)

Nevihte z močnim vetrom in udari strel, ki so popoldan nastale na Primorskem in na jugovzhodu države, so se pomikale proti severovzhodu, poroča uprava za zaščito in reševanje. Po zadnjih podatkih so regijski centri za obveščanje zabeležili 27 dogodkov, največ težav pa je povzročil močan veter, ki je podiral drevesa in odkrival objekte.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so nevihte zajele območje občin Krško, Sevnica, Celje, Podčetrtek, Radeče, Šmarje pri Jelšah, Duplek, Hoče-Slivnica, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Šmarješke Toplice, Pivka, Postojna in Slovenj Gradec. »Minulo noč mnogi Lendavčani niso spali, zlasti gasilci ne, ki so pomagali po hudi ujmi, ko je veter odnašal strehe, ruval drevesa ...,« nam je sporočil sodelavec iz Prekmurja.

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

FOTO: Oste Bakal

Arso za južni del države izdal oranžno opozorilo

Danes bodo predvsem na jugovzhodu Slovenije dolgotrajni in močni nalivi, Agencija RS za okolje (Arso) je zato za južni del države izdala oranžno, za severni del pa rumeno opozorilo. Na Primorskem so razglasili veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Ozračje pa se bo po daljšem vročinskem valu končno nekoliko osvežilo.

V torek dopoldne naj bi bilo pretežno oblačno, ponekod bo še deževalo, popoldne pa se bo delno razjasnilo. V sredo lahko pričakujemo jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj ploh in neviht, v četrtek pa bo sončno, napoveduje Arso.

Kakšno pa je stanje pri vas? Kontaktirajte nas.