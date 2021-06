Ministrstvo pravi, da ne ve, kje jim uhajajo informacije

V službi za strateško komuniciranje ministrstva za obrambo (Mors) zatrjujejo, da nimajo nič s pošiljanjem novinarskih vprašanj, vključno z elektronskimi naslovi novinarjev, enemu od spletnih portalov. Kdo je to storil, ne vedo.



Novinarji Svet24, Pop TV in Večera so v torek na ministrstvo za obrambo poslali vprašanja o udeležbi Mateja Tonina na vrhu zavezništva Nato v Bruslju. Novinarska vprašanja je z namenom diskreditacije in namigovanja na usklajeno delovanje medijev danes objavil Bojan Požar na svojem portalu, navajajo v Društvu novinarjev Slovenije, kjer so ogorčeni nad dejstvom, da so uslužbenci Morsa ne le vsebino novinarskih vprašanj, ampak tudi posnetek zaslona z elektronskimi naslovi posredovali portalu.



V službi za strateško komuniciranje Morsa so zagotovili, da novinarskih vprašanj, ki so prispela na elektronski naslov službe, niso posredovali omenjenemu portalu. Tako kot vselej so odgovore na ta vprašanja pripravili po ustaljenem postopku. Tako so vprašanja razposlali pristojnim za pripravo odgovorov. Po pridobitvi predlogov za odgovore so za vsakega novinarja posebej pripravili končni odgovor ministrstva in ga še isti dan odposlali novinarjem, ki so o zadevi spraševali.

Bodo sprožili nadzor?

Ob tem v službi poudarjajo, da svoje delo opravljajo strogo profesionalno. »Vedno se trudimo, da z novinarji ohranjamo profesionalen in korekten odnos. Naše korespondence z novinarji nikoli nismo posredovali drugim medijskim hišam ali komer koli drugemu, ki ga novinarska vprašanja niso zadevala, in tega se bomo držali tudi v prihodnje,« pravijo.



V društvu novinarjev sicer menijo, da »gre za zlorabo poslanih vprašanj z namenom poskusa diskvalifikacije novinarjev in medijev, ki so jih poslali«. Po njihovem mnenju gre za naklepno dejanje in da so bila vprašanja posredovana zato, da bi Požar na podlagi njihove vsebine izpeljal sklep, da gre za usklajeno akcijo novinarjev, in jih s tem poskušal diskreditirati. Od Morsa pa zahtevajo, da sproži notranji nadzor in ugotovi, kdo je novinarska vprašanja posredoval. Na vprašanje, ali bo Mors sprožil tak nadzor, na ministrstvu niso odgovorili.

