Lokalna šerifa ustrahujeta vaščane?!

V Občini Grad občani niso zadovoljni z delom lokalnih veljakov, z županjo Cvetko Ficko na čelu. V idiličnem zaselku Bežanova Graba, kjer še gnezdijo zadnji primerki prelepe smrdokavre, ki ji domačini zaradi oglašanja pravijo upkač, so generacije domačinov živele v slogi in miru. »Zdaj pa sta to tradicijo skalila samooklicana šerifa, ki narekujeta usodo in tempo življenja občanov v tej vasici,« nam je s klicem na pomoč sporočil domačin Leopold Vrbančič.

»Leta 2022, tik pred volitvami, je prišla zdajšnja županja na obisk k starejšima zakoncema Poklič. Med pogovorom sta ji zaupala, da sta se odločila kmetijsko zemljišče zaradi starosti in nezmožnosti za delo oddati v najem mlademu sovaščanu, kmetovalcu Denisu Fujsu. Ker ima Fujs sodobno mehanizacijo, je bilo nujno urediti dostop do kmetijskih površin neposredno z občinske ceste. Gospa županja si je osebno ogledala dostop, ga na novo zakoličila in ročno izpolnila vlogo za ureditev dostopa.«

Županja občine Grad Cvetka Ficko naj bi pred volitvami obiskala Poličeva in jima zagotovila soglasje. FOTO: Oste Bakal

Pritiski in nasilje

Po volitvah pa so obljube ostale neizpolnjene. V prvi polovici lanskega leta je najemnik Fujs začel ravnati zemljišče, pri tem sta mu pomagala lastnik Poklič in njegova hči Jožica, kar pa ni bilo po volji soseda, ki je poklical policijo.

»Ob tem je dejal, češ da je direktorici občinske uprave, ki je njegova svakinja, prepovedal izdajo soglasja za dostop. No, policija ni ugotovila kršitev, saj je Poklič opravljal dela na svoji parceli. Proti omenjenemu šerifu teče postopek na sodišču v Murski Soboti zaradi ustrahovanja Pokličevih,« nam je zaupal najemnik parcele Denis Fujs.

In še: »Po večkratnih pritožbah in posredovanju Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije z Romanom Žvegličem na čelu ostaja občina neomajna in ne izda pozitivnega soglasja, ampak vedno znova pošiljajo medobčinsko inšpektorico na teren. Med enim od obiskov mlade solastnice Jožice z očetom pri županji je ta poklicala policijo, češ da je Jožica vpila nanjo. Kar pa ni res, saj je Jožica le glasneje govorila zaradi naglušnega očeta, kar bo potrdila tudi priča, ki je bila takrat v občinski zgradbi. Od takrat ima Jožica prepoved vstopa v stavbo, prekrškovno zadevo pa vodi sodišče v Ljutomeru.«

Denis Fujs bo zaradi izpada letine zahteval odškodnino na sodišču. FOTO: osebni arhiv

Fujs je obiskal tudi direktorico Krajinskega parka Goričko in mu je obljubila pomoč, saj meni, da bi občina po zakonu morala urediti dostop na parcelo. Vendar občina vztrajno krši zakon o kmetijstvu, so prepričani Fujs in Pokličevi. »Letos je površina ostala neobdelana in mlad najemnik je ostal brez pridelka. Zadeva se je toliko zaostrila, da bo občino najverjetneje obiskala protikorupcijska komisija. Zakonca Poklič bosta zaradi psihičnega pritiska in nasilja zahtevala odškodnino na sodišču, Fujs pa zaradi izpada letine. In vse to bo bremenilo davkoplačevalce,« je prepričan Poklič, ki je razočaran zaradi nerazumnega spora, ki naj bi ga povzročila županja s sodelavci.

S primerom je seznanil več pristojnih institucij, med drugim Komisijo za preprečevanje korupcije.

Bi res oviral promet?

Fujs se počuti kot žrtev zakulisne igre ene od uslužbenk občine, ki je sorodstveno povezana z lastnikom sosednje parcele. Fujs je lani na tej 80 arov veliki njivi pridelal koruzo, s kombajnom, s katerim je opravil žetev, pa je do njive prišel po začasnem dostopu, ki si ga je sam uredil februarja lani. Dovoz po poti do njive, ki vodi po dvorišču lastnika njive, namreč ne dovoljuje dostopa velikih strojev. Začasni dovoz je uredil na lastno pest, v upanju, da bo županja uresničila obljubo.

Sam je že dvakrat uradno zaprosil občino za soglasje, nazadnje decembra 2023, da bi uredili nov dovoz do parcele, a je občina vlogo vsakokrat zavrnila. Napisali so, da je upravni organ, torej občina, med drugim ugotovil, da ima stranka že urejen dovozni priključek na sosednji zemljiški parceli, prek katere lahko dostopa tudi do omenjene parcele, čeprav naj to ne bi držalo za večjo kmetijsko mehanizacijo. Fujs ne verjame izjavam občine, da bi dovoz, če bi mu ga dovolili urediti, oviral promet po tej cesti, saj je ta zelo redek.

Sporni dostop na parcelo, za katero občina očitno ne najde rešitve. FOTO: Oste Bakal

Fujsa naj bi županja večkrat odpravila z besedami, češ da je to njen zadnji mandat, predlagala mu je še, naj na njivi goji kulture, ki jih lahko pospravi z manjšimi stroji. S primerom je seznanil več pristojnih institucij, med drugim Komisijo za preprečevanje korupcije, ta je menda že začela povpraševati o celotni zadevi. Kot smo izvedeli, se je v spor vključil tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina. V postopku pa naj bi obravnavali lastnika tega 80 arov velikega zemljišča, saj da se ne bodo lotili enega od »svojih lastnikov«, Občine Grad, pravi razočarani Poklič.

80 AROV je velika njiva, ki jo ima v najemu.

Očitke Fujsa in Pokličevih smo preverili tudi pri županji občine Grad. Dejala, da so upravni postopek v zadevi vodile uradne osebe, ki so v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku pooblaščene za postopek in odločanje ter niso v sorodstvenem razmerju s strankami v postopku. Po naših zanesljivih podatkih pa je bila na Upravno sodišče Slovenije, Izpostava Maribor, vložena tožba zoper Občino Grad. Vložil jo je lastnik parcele Rudolf Poklič.