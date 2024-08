Letele so strehe, padala so drevesa

Vsakič ko vremenoslovci napovedujejo neurja z močnimi nalivi, orkanskim vetrom in tudi točo, upamo, da so v zmoti. Žal se je zastrašujoča napoved za Pomurje znova uresničila. Po uničenju območja Gornje Radgone in Radencev, po katastrofi v občini Križevci se je zdaj zgodilo na območju Lendave in okoliških vasi.

V nedeljo, nekaj minut čez pol osmo uro zvečer, se je nad občino razbesnelo neurje in še največ posledic pustilo na območju Čentibe in Trimlinov ter na širšem območju mesta Lendava. Vse se je zgodilo v slabih 15 minutah, za gasilce, bilo jih je kakih 50 iz štirih prostovoljnih gasilskih društev, pa se je delo takrat šele začelo. Z intervencije so se vrnili zadnji, v ponedeljek nekaj minut pred pol četrto uro zjutraj.

Veter je bil silovit. FOTO: Oste Bakal

Gasilci so bili na delu vse do zgodnjih ponedeljkovih ur. FOTO: Oste Bakal

Ni bilo poškodovanih

Nevihte z močnim vetrom in udari strel, ki so popoldne nastale na Primorskem in jugovzhodu države, so se pomikale proti severovzhodu in dosegle tudi kokošjo glavo. Lendavski prostovoljni gasilci so prvo sporočilo o intervenciji prejeli točno ob 19.45, zatem pa so se akcije kar množile, tako da so aktivirali tudi kolege iz Dolge vasi, Dolnjega Lakoša in Čentibe. Največ dela so imeli v Ulici heroja Mohorja, kjer je razdejalo otroško igrišče ter odkrilo stanovanjsko hišo.

V Kidričevi ulici se je visoka smreka nevarno nagnila nad stanovanjsko hišo, deloma je odkrilo sosednjo hišo, nekaj strešnikov je manjkalo na bližnji tiskarni, v Lendavskih goricah je veter nagnil več drogov ter na cesto podrl drevo, v Trimlinih je bila zgodba povsem enaka, na glavni cesti v Čentibi je bilo na cesti precej vejevja, v Kolodvorski ulici v Lendavi je delno poškodovalo streho trgovskega centra Spar, prav tako v Kolodvorski ulici je poškodovalo nadstrešek na terasi gostinskega lokala, ki je grozil, da se bo podrl, z enega od podjetij je dvignilo pločevinasto streho in jo premaknilo na bližnji trgovski center.

Skupil jo je trgovski center v Lendavi. FOTO: Oste Bakal

109 kilometrov na uro je pihalo v Lendavi.

Župan Janez Magyar je povedal, da je po prvi oceni največ škode nastalo na gospodarskih objektih. »V podjetju Filc je popolnoma odkrilo streho in jo vrglo na podjetje Artex in trgovski center. Nekaj škode je tudi na večstanovanjskih objektih na Trgu ljudske pravice in na hiši v Mohorjevi ulici. Streho je odkrilo na gospodarskem poslopju v Gornjem Lakošu in gospodarskem delu hiše v Trimlinih,« je povedal Magyar, ki je dogajanje v nedeljo zvečer ocenil za zares hudo. »Hvala bogu, da ni bilo človeških žrtev, ni bilo poškodovanih,« je še dodal.

Izstrelek v fasadi FOTO: Oste Bakal

Hvala bogu, da ni bilo človeških žrtev, ni bilo poškodovanih.

Težav na javnih objektih ni, aktivirana pa so bila prostovoljna gasilska društva Lendava, Dolga vas, Dolnji Lakoš in Čentiba ter enote Eko-parka. Včeraj, že od zgodnjih jutranjih ur, sta potekala generalno čiščenje in sanacija poškodovanih objektov. »Ob pogledu na vse to si lahko samo zamislimo, kakšno moč je imel veter. Tudi jaz stanujem v tem delu, kjer je bil ta veter, bilo je res hudo,« je ponovil župan.

Veter je razkril 80 kvadratnih metrov strehe Zdravstvenega doma Sevnica. Foto: PGD Sevnica