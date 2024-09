PGD Pobrežje ob Savinji: Lani so si vozilo izposodili, zdaj imajo dve novi (FOTO)

PGD Pobrežje ob Savinji je praznovalo stoletnico delovanja. Ob dogodku so se zahvalili gasilskim tovarišem iz PGD Nova Štifta, ki so jim po lanski povodnji posodili gasilski kombi, avgusta lani, ko so mrzlično reševali goste iz kampa Menina, jim je vozilo namreč odnesla vodna stihija.

Sodelovanje je dobilo epilog pri gasilskem domu na Pobrežjah, ko so prijateljem vrnili vozilo, jim izročili pisno zahvalo in potrdili dolgotrajno prijateljstvo. Slavje pa se je začelo že dva dni prej, ko so na Pobrežje pripeljali kar dve novi gasilski vozili, kombi za prevoz moštva in avtocisterno. Slavja na Trnovcu v Občini Rečica ob Savinji so se udeležili predstavniki GZ Slovenije, GZ Savinjsko-Šaleške regije, GZ Zgornje Savinjske doline, Občinskega gasilskega poveljstva ORS, prišla je tudi županja domače občine dr. Majda Potočnik. Pozdravili so tudi vse predstavnike prijateljskih gasilskih društev iz doline ter domačine.

14. septembra 1924 so ustanovili društvo.

Kulturni del programa sta izvedla glasbenika, gasilec pionir na ksilofonu Maks Žlebnik ter pianistka Mojca Krančič. Dogajanje, ki ga je vodil Dejan Ugovšek, je bilo namenjeno predstavitvi zgodovine delovanja PGD Pobrežje ob Savinji ter obujanju spominov na čase, ko se podeželskemu društvu ni najbolje godilo. Predsednik Franc Finkšt je opisal le ključne usmeritve delovanja v zadnjem obdobju ter se zahvalil aktivnim in prizadevnim članicam in članom, Občini Rečica in županji: »Težko je pomagati v tolikšni meri, kot bi želeli ob dogodkih, ki so prizadeli številne občane in tudi gasilce. Ob lanskem reševanju in pomoči ljudem v poplavah gresta gasilcem PGD Pobrežje velika zahvala in občudovanje.«

Himna in slavje!

Mojca Krančič je nato predstavila kroniko društva, zapisano v Zborniku 100. Vaščani Zgornjih in Spodnjih Pobrežij, Trnovca in Homca so na pobudo Vekoslava Bitenca, Jožeta Fürsta, Franca Bitenca, Ivana Lužnika in Anza Petrina 14. septembra 1924 ustanovili gasilsko društvo, to je že leto pozneje dobilo prvi gasilski dom, leta 1927 motorno brizgalno in leta 1928 prapor. Po številnih nagovorih so najzaslužnejšim članicam in članom ter pokroviteljem podelili priznanja, večer je zaokrožila glasba mladih Zvirovih harmonikarjev. Osrednji dogodek pa je sledil dan pozneje; začel se je z gasilsko povorko s prapori, ešaloni gasilske mladine, gasilk in gasilcev iz vse Zgornje Savinjske doline ter prikazom najmodernejše motorizirane gasilske tehnike. Predstavitev z več kot 160 uniformiranimi gasilskimi članicami in člani ter z več kot 20 gasilskimi specialnimi vozili je bila v resnici pregledna parada gasilske opremljenosti celotne Zgornje Savinjske doline. Na slavnostnem odru so si mimohod ogledali funkcionarji PGDP in GZZGS ter predsednik GZS Janko Cerkvenik, županja dr. Potočnikova, predsednik uprave KLS Ljubno Mirko Strašek in drugi. Potek povorke je pospremila Krančičeva, zaslužna za izdajo zbornika. Domačinka Mojca Bitenc Križaj je odpela slovensko himno in tako odprla slavje ob 100-letnici.

Gasilcem v Novo Štifto so vrnili izposojeni avto.

Darila gasilskih prijateljev

Urednica Mojca Krančič je predstavila kroniko društva.

Na odru so se zvrstili domači govorniki, predsednik slovenskih gasilcev Cerkvenik je poudaril zasluge in plemenitost gasilcev prostovoljcev ter strokovno usposobljenost in srčnost vseh, ki sestavljajo to močno samozaščitno organizacijo. Po tem so opravili še slovesno predajo dveh novih gasilskih vozil. Ključe je županja vročila poveljniku PGDP Urošu Debeljaku, ta pa voznikoma Damjanu Šmitu (kombi) in Dragu Melavcu (avtocisterna). Župnik Vinko Čonč je blagoslovil obe novi vozili ter vse gasilce in druge zbrane.

Priznanja in simbolna darila pokroviteljem

V paradi ešalon gasilske lepote

Županja dr. Majda Potočnik je predala ključe dveh novih vozil.

Predsednik društva slavljenca Franc Finkšt

Za zaključek zgodovinskega dogodka je GZS s protokolarnimi častmi podelila odlikovanja zaslužnim domačim gasilkam in gasilcem, nato pa so pumpali Čuki, ki ne zamudijo nobene pomembne veselice. Na pomoč in v spomin na 100! Jože Miklavc