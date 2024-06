»Krepijo se sumi, da se je urad pod vladavino Janeza Janše spremenil v nekakšno tajno politično policijo«

Vsebine za vmesno poročilo preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume vmešavanja politike v delo policije in drugih organov, je dovolj, meni predsednik komisije Aleš Rezar. Še pred pripravo poročila pa se bodo odločili, ali bodo nekdanje zaposlene na uradu za preprečevanje pranja denarja, vnovič zaslišali. »Vsaj eno bomo,« je dejal.

Pred člani komisije so namreč minuli teden pričali nekdanji direktor urada Damjan Žugelj, nekdanji namestnik direktorja urada Damjan Režek in nekdanji uslužbenki urada Simona Kaučič in Petra Zakrajšek. »Krepijo se sumi, da se je urad za preprečevanje pranja denarja pod vladavino Janeza Janše spremenil v nekakšno tajno politično policijo, s katero je SDS vohljala za bančnimi računi vseh tistih, ki jim niso bili po volji,« je danes dejal predsednik preiskovalne komisije DZ Aleš Rezar (Svoboda).

Kdaj bo pred komisijo pričal Golob?

Predsednik preiskovalne komisije vztraja, da za zdaj prioriteta komisije ostaja preiskava sumov zlorab urada za preprečevanje pranja denarja. Medtem pa še vedno ni jasno, kdaj naj bi glede njegove vpletenosti pri aretaciji domnevnih ruskih vohunov pred komisijo pričal premier Robert Golob. Po besedah Rezarja je bilo predsedniku vlade vabilo poslano, nanj se je tudi odzval, dogovarjali so se za zaslišanje v terminu seje v začetku julija, zdaj pa bodo najverjetneje v tem terminu nadaljevali s preiskavo zgodbe na uradu za preprečevanje pranja denarja, saj da je »tukaj dejansko jedrna zgodba, ki mora doseči nek epilog«.

Glede termina zaslišanja predsednika vlade pa se bodo nato ponovno usklajevali, je še navedel Rezar.