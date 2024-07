KPK potrdila kuhinjo na letošnji Emi? Zaznali so korupcijska tveganja

Letošnji interni izbor za pesem Evrovizije, na katerem je nacionalna televizija za slovensko predstavnico izbrala pevko Raiven, je dvignil kar precej prahu. Izbor je preiskovala tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki je postopek zdaj zaključila.

»Pri izvedbi postopka izbora je zaznala korupcijska tveganja, zato je Radioteleviziji Slovenija (RTV Slovenija) izdala več priporočil. Kakršnega koli suma domnevnih vplivanj oziroma privilegiranja izbrane izvajalke Komisija na podlagi razpoložljivih informacij ni potrdila, prav tako ne drugih kršitev iz lastnih pristojnosti, zato je postopek ustavila,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Postopek po mnenju KPK netransparenten

V sporočilu za javnost so zapisali, da so postopek začeli na podlagi več prijav, ki so jih prejeli januarja 2024. V prijavah so nacionalni televiziji očitali nepravilnosti pri izbiri letošnjega predstavnika, komisija pa je v postopku zaznala korupcijska tveganja, ki vplivajo na transparentnost postopka in zagotovitev enakopravne obravnave izvajalcev.

Ker je KPK ugotovila, da je RTV Slovenija postopek izbora vodila netransparentno, je podala priporočila. Ugotovili so, da pravilnik, »ki podrobneje ureja postopek izbora, ni bil javno in vnaprej objavljen. Prav tako ta pravilnik ni datiran, po pojasnilih RTV Slovenija pa ne obstaja dokumentacija, ki bi dokazovala, kdaj je nastal.«

Zapisali so, da v nasprotju z najvišjimi standardi transparentnosti RTV Slovenija tudi ni objavila imen članov komisije, ki so ocenjevali skladbe, oziroma jih je objavila šele po tem, ko jih je zanje zaprosila Komisija. »Po mnenju Komisije je v takšnih primerih pomembno, da se javnosti pravočasno razkrije, kdo na izboru odloča. Komisija poudarja, da morajo biti pravila, merila, kriteriji, stopnje in sestava različnih komisij, ki o izvajalcih odločajo, znana vnaprej oziroma pred začetkom postopka izbora.«

Zaradi navedenih korupcijskih tveganj je Komisija RTV Slovenija priporočila, da:

takoj ko je mogoče, z vidika proaktivne transparentnosti dokumentacijo izborov javno objavi in že na začetku dokončno določi njihova pravila;

formalizira postopek sprejemanja pravil izborov, kjer bo jasno vidno, kdo je sprejel pravila in kdaj so bila sprejeta;

postopke glasovanja izbornih komisij uredi tako, da bo zagotovljena tajnost glasovanja.

V sporočilu za javnost so zapisali še, da kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije niso potrdili. »Na podlagi pridobljenih podatkov in izjav namreč ni potrdila očitkov iz prijav o nasprotju interesov članice obeh strokovnih komisij, ki sta odločali o izvajalcu. Prav tako ni potrdila očitkov o pritiskih ali vplivih v zvezi z izbiro izvajalca, saj so člani slovenske in mednarodne komisije za izbor izvajalca za Pesem Evrovizije 2024 zatrdili, da nanje ni nihče vplival. Postopek obravnave je tako z izdajo priporočil ustavila, RTV Slovenija pa zaprosila, da jo v treh mesecih obvesti o izvedenih ukrepih.«