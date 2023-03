Koalicijski vrh: na mizi spremembe šolskega in davčnega sistema

Vladna ekipa premierja Roberta Goloba in koalicijski poslanci se bodo danes znova sestali na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju. Tokratno srečanje bo namenjeno razpravi o spremembah na področju šolskega in davčnega sistema, so napovedali v premierjevem kabinetu. Koalicijski partnerji naj bi poskušali najti soglasje o iskanju novih davčnih virov.

Vlada, ki napoveduje, da bo leto 2023 leto reform, se bo danes na koalicijskem vrhu sestala tretjič letos. Na prvih dveh srečanjih so obravnavali izhodišča zdravstvene reforme in reformo plačnega sistema.

»Bolj premožni pošteno plačali davke«

Na tretjem srečanju se bodo lotili davčne reforme, ki so jo koalicijske stranke napovedale že pred volitvami. »Vlada bo predlog davčne reforme predstavila sredi marca, šla pa bo v smeri, da bodo bistveno bolj premožni za svoje premoženje pošteno plačali davke,« je februarja letos v DZ povedal premier Robert Golob. Ob tem je napovedal tudi znižanje obremenitve plač, več pa ni razkril.

Danes sicer konkretnejših rešitev, ki jih bo prinesla davčna reforma, še ni pričakovati, koalicijski partnerji se bodo po napovedih seznanili z analizo stanja, določiti si želijo tudi časovnico.

To pričakuje tudi gospodarski minister Matjaž Han. »Seveda pa imamo tudi mi na našem ministrstvu svoje poglede, svoje ideje, kako bi mogoče ne samo z obremenitvami, ampak tudi s kakšno razbremenitvijo pomagali bodisi gospodarstvu, bodisi turizmu ali pa tudi športu,« je dejal v ponedeljek ob robu podpisa pogodb o sofinanciranju investicij v lesnopredelovalno industrijo.

Izhodišča davčne in šolske reforme Iskanje novih davčnih virov in poenostavitev davčnega sistema. Davka o nepremičninah menda ne bo. Izhodišča šolske reforme: v ospredje digitalizacija in drugačna šola. Drugačen pogled na podaljšanje bivanje, prevetritev učnih programov in predmetnika – prvi tuji jezik v prvem jeziku, drugi tuji jezik v sedmem razredu, spremembe pri NPZ in spremembe v podaljšanem bivanju in izbirnih vsebinah – poudarek na športu. Ali bodo vpeljati računalništvo kot obvezni predmet se še ne ve.

»Če se bomo o usmeritvah uspeli dogovoriti in jaz upam, da se bomo, ker izhodišča so nam enkrat že bila predstavljena, potem bo to zagotovo uspešen koalicijski vrh,« pa je ocenil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Tudi podrobnosti šolske reforme v vladnih vrstah še ne razkrivajo.