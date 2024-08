Klopotci že odganjajo ptice in druge ljubitelje sladkih grozdnih jagod (FOTO)

Nedaleč od Pomurske avtoceste, v Spodnjih Ivanjcih, v občini Gornja Radgona, že 100 let kmetuje rodbina Fleisinger, in sicer že četrta generacija. Leta 1924 sta začela kmetovati Kristina in Alojz Fleisinger, po njima je kmetijo prevzel sin Karl z ženo Marijo. Vodila sta jo do predaje sinu Zvonku in snahi Jožici. Sedaj pa kmetijo, z ženo Jasno vodi mladi prevzemnik Sandi Fleisinger. Zanimivo pa je, da na domačiji tudi sedaj živijo štiri generacije s priimkom Fleisinger, od dedka in babice do pravnukov. Kmetija sicer obsega 36 ha, od tega je 15 ha vinogradov. Danes je vinogradništvo in kletarstvo glavna dejavnost kmetije, saj so opustili živinorejo, ki je v preteklosti bila glavna panoga kmetovanja. Poleg obdelavi vinogradov in kletarstvu, na kmetiji imajo danes razvito tudi turistično dejavnost, saj lahko v svojih prostorih, ki so jih namenili turizmu, sprejmejo do 60 gostov, predvsem so dobrodošle poroke, krsti, birme in druge slovesnosti. Urejen imajo tudi prostor za piknike. Pridelana vina dajejo na ocenjevanje doma in v tujino, kjer zanje prejemajo visoka priznanja.

Na Fleisingerjevi vinogradniški kmetiji že klopota. FOTO: Ludvik Kramberger

Fleisingerjevi že 15 let ob svoji domačiji postavljajo klopotec, običajno je to bilo okoli velike maše oz. Marijinega vnebovzetja. Slednjega so letos postavili že prvi vikend v avgustu, saj se bo letos hitreje začela tudi trgatev, in sicer ob prostorih, ki so namenjeni za prirejanje piknikov. Za postavitev klopotca so poskrbeli: mladi gospodar, Sadni Fleisinger, ki je z dvigalom do vrha »štange«, na katero so postavili klopotec, odpeljal dele klopotca in »postavljalca« klopotca Branka Vuka in Mirka Korošaka, ki sta na vrhu »štange« postavila jarem klopotca z »greglom« in »macleki«, »letance«, krila, »rep« iz brezovih vej z listjem, ki usmerja klopotec proti vetru, in »blajo« na katero udarjajo »macleki« in izvajajo melodijo klopotca, klop, klop, kolp...

Ko je bil klopotec postavljen, sta ga postavljalca »blagoslovila« z vinsko kapljico vinogradniške kmetije Fleisinger, prisotni pa so zaploskali postavljalcema in melodiji klopotca. Po končani postavitvi klopotca, se je razvilo prijetno druženje, ki je ob glasbi potekalo pozno v noč. Naj omenimo, da so ob slovesnem postavljanju klopotca, proslavili tudi 40 let zakona Jožice in Zvonka Fleisinger, ki sta, kot smo že omenili, več let gospodarila na kmetiji. Sicer pa, kot se v tem delu države spodobi, so Fleisingerjevi poskrbeli za bogato pogostitev, gostje pa so bili deležni tudiodličnih Flesingerjevih vin. Za dobro voljo je s svojim nastopom poskrbel ansambel Slovenjegoriški muzikanti, ki so z svojim igranjem zvabil udeležence na ples.

Omeniti tudi kaže, da se dviganje klopotcev na severovzhodu države odvija pospešeno po raznih vinorodnih krajih in območjih. Tako je med drugimi, tudi Turistično vinogradniško društvo Benedikt, minulo soboto, postavilo klopotec pri svoji kleti pri Svetih Treh kraljih nad Benedikt, kjer so se hkrati spomnili velikega domoljuba in vinogradnika Dominika Čolnika.