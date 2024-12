Kljub očitnim svarilom sprememb še vedno ni videti

Najbolj odporna je farmacevtska industrija, medtem ko so energetsko intenzivne panoge, avtomobilska industrija in gradbeništvo pod močnim pritiskom. Kot nam je povedal Simon Šimonka, direktor oddelka za financiranje in marketing pri SID banki, morajo podjetja za dolgoročno konkurenčnost diverzificirati trge, povečati dodano vrednost izdelkov, vlagati v inovacije in trajnostne prakse ter prilagoditi poslovne modele. SID banka podpira podjetja z ugodnimi finančnimi produkti in svetovanjem, a izziv ostajajo visoke obrestne mere in omejena razpoložljivost sredstev za trajnostne projekte. Tudi trajnost postaja pomemben dejavnik konkurenčnosti, vendar je uvajanje trajnostnih praks počasno, zlasti v manjših podjetjih, ki se spopadajo s pomanjkanjem virov in znanja.

Naročnik oglasne vsebine je SID banka