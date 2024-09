Klakočar Zupančičeva in Golob si lahko oddahneta, KPK ni ugotovila kršitev

Komisija za preprečevanje korupcije je končala postopek preverjanja korupcijskih tveganj v podjetju Star Solar, ki je v lasti predsednika vlade Roberta Goloba, in primer udeležbe predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič na paraolimpijskih igrah v Parizu.

Kot navaja 24 ur v nobeni od obeh zadev ni ugotovila kršitev. Komisija bo ugotovitve sicer podrobneje predstavila še ta teden.

Golob je pred meseci na KPK med drugim prijavil pridobitev poslovnega deleža v podjetju Star Solar, postal je izključni lastnik. V zvezi s tem so na KPK prejeli tudi prijavo. Opozicijo je najbolj razburjalo poslovanje Star Solar z državno družbo Borzen. Premierjeva pojasnila je želela tudi parlamentarna komisija za nadzor javnih financ, a se Golob na njihova vabila ni odzval, zato so KPK pozvali k prednostni obravnavi zadeve.

Bila razočarana, ker je niso povabili

Urška Klakočar Zupančič si je medtem prijavo KPK prislužila, ker je javno povedala, da je razočarana, da je niso povabili na olimpijske igre in da je potem kontaktirala olimpijski komite Slovenije (OKS), da bi jo povabili vsaj na paraolimpijske igre. Predsednica državnega zbora je vabilo na paraolimpijske igre nato dobila, kritiki pa so ji očitali, da je s tem, ko je izrazila prošnjo OKS, poskušala izkoristiti vpliv in pridobiti nepremoženjsko korist.