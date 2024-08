Ste vedeli, da je Urška Klakočar Zupančič razbesnela Ruparjeve upokojence?

V stranki menijo, da je bil kršen Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

(ZLNTPK) 4. člen, 1. odstavek: »Korupcija« je vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev, ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega«.