Klakočar Zupančič v zvezi z domnevnim mobingom na ministrstvu za kulturo predala dokumente policiji

Predsednica državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič je v zvezi z domnevnim mobingom na ministrstvu za kulturo v petek policiji predala dokumente, povezane z izredno sejo DZ. Na izredni seji je DZ na zahtevo opozicijske SDS obravnaval domnevno nezakonito in negospodarno delovanje ministrstva za kulturo.

Kot je Klakočar Zupančičeva poudarila na seji, so nekateri poslanci trdili, da gre za sum kaznivega dejanja mobinga, dolžnost vsakega državljana pa je, da naznani sum domnevnega kaznivega ravnanja pristojnim organom pregona.

V petek je policiji posredovala zahtevo za sklic izredne seje DZ, dokument, ki ga je eden od poslancev na seji predstavil kot podlago za svoje trditve, da obstaja sum kaznivega dejanja ter magnetogram omenjene izredne seje DZ, so danes za STA pojasnili v kabinetu predsednice DZ.

Ovadb ne vlaga in jih ne bo, pravi

Minulo sredo je predsednica DZ v izjavi za medije še povedala, da je šikaniranje na delovnem mestu uradno pregonljivo kaznivo dejanje in da je moralna dolžnost državljanov, če zaznajo, da bi lahko šlo za kaznivo dejanje, da to naznanijo organom pregona, še večjo moralno dolžnost pa imajo predstavniki ljudstva, torej poslanke ali poslanci.

V zvezi s poročanjem nekaterih medijev, da naj bi vlagala ovadbe proti poslancem, pa je povedala, da »ni tako in tudi ne bo. Proti nikomur ne bom vlagala ovadb, ampak bom samo to, kar mi je bilo predano, predala organom pregona,« je še povedala Klakočar Zupančičeva.

DZ je na izredni seji 11. oktobra obravnaval domnevno nezakonito in negospodarno delovanje ministrstva za kulturo. V razpravi so se ponovila mnenja, ki jih je bilo že mogoče slišati na odboru DZ za kulturo. Ta je sicer zavrnil predlog priporočil vladi, ki so jih v SDS oblikovali z namenom drugačnega delovanja ministrstva.