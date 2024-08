Ker je poleg rednega dela še pridno dežurala, jo je inšpektor kaznoval

Mateja Predalič, dr. med., spec. pediatrije, iz ZD Črnomelj, se je poleg rednega dela pridno vključevala v dežurstvo v novomeški bolnišnici in očitno delala preveč, saj jo je Zdravstveni inšpektorat kaznoval in je zdaj vpisana v evidenco storilcev prekrška.

Pediatrija Predalič, ki je zdravnica že 26 let in je bila skoraj vso delovno dobo zaposlena na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice (SB) Novo mesto, zadnji dve leti pa dela v ZD Črnomelj, je razočarana nad sistemom.

Prek podjemne pogodbe je delala ob vikendih kot dežurna na otroškem oddelku in v urgentni pediatrični službi (PUC) – namesto določenih osem ur tedensko je dežurala več, in sicer 12,5 ure tedensko. Tako je bilo v prvi polovici leta 2023, kar je v kontroli ugotovil zdravstveni inšpektorat. Bolnišnica je pediatrinjo pač potrebovala in očitno so jo bili primorani razporejati v dežurstva zunaj pogodbeno dogovorjenih ur, zdravnica pa je bila pripravljena delati, poroča novinarka portala Svet24 Lidija Markelj.

Plačala še sodno takso

A inšpektorat v postopku, v katerem je pediatrinji stal ob strani tudi Fides, ni sledil njenim pojasnilom. Ta so bila zaman – zdravnica je najprej dobila odločbo o prekomernem delu v bolnišnici, zdaj pa je vpisana v evidenco storilcev prekrška, ker je delala preveč. Plačati je morala tudi 30 evrov sodne takse.

Špela Struna, namestnica glavnega zdravstvenega inšpektorja na ministrstvu za zdravje, je za Svet24 pojasnila, da skladno z mnenjem informacijskega pooblaščenca konkretnih podatkov o dotičnih osebah ne more dati, da pa je Zakon o zdravstveni dejavnosti jasen. »Tudi zoper SB Novo mesto je inšpekcijski postopek še v teku in ga zato ne moremo podrobneje komentirati.«

Vse skupaj se ji zdi še bolj neverjetno zato, ker naj bi se vsi pediatri na primarni ravni, torej iz zdravstvenih domov v Novem mestu, Trebnjem, Črnomlju in Metliki, vključevali v urgentno službo – k temu jih je po obisku leta 2022 pozval prejšnji minister za zdravstvo Danijel Bešič Loredan in nato še direktorica bolnišnice.